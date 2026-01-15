В TAF Industries новый CEO: компанию возглавил Владимир Зиновский

С 1 января 2026 года украинскую MilTech-компанию TAF Industries, производителя дронов "Колибри" и систем радиоэлектронной борьбы "Квазар", возглавил новый CEO — Владимир Зиновский. Основатель компании Александр Яковенко сосредоточится исключительно на роли собственника и стратега.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

До конца 2025 года Яковенко объединял функции учредителя и генерального директора, тогда как Зиновский занимал должность его заместителя.

В компании объясняют изменение управленческой модели переходом к этапу структурного роста и необходимостью четкого распределения ролей.

"На текущей фазе бизнеса ключевой становится системность, масштабируемость и ежедневное операционное управление. Цель этого шага — усилить компанию профессиональным операционным лидерством и снять с фаундера, то есть с меня необходимость постоянного участия в операционных процессах", — отмечает основатель TAF Industries Александр Яковенко.

В новой структуре должность заместителя CEO упразднена. Модель управления предусматривает одного операционного лидера — генерального директора, в то время как учредитель отвечает за долгосрочную стратегию, партнерство и инвестиционные возможности.

Кто такой Владимир Зиновский

У Владимира Зиновского более 8 лет опыта управления собственным бизнесом. В 2024 году он завершил работу в другой украинской MilTech-компании, где занимал должность CEO.

К команде TAF Industries он присоединился в сентябре 2024 как консультант по ERP, впоследствии работал бизнес-ассистентом основателя. С июня 2025 занимал должность заместителя директора и непосредственно участвовал в ключевых управленческих решениях.

"Владимир (…) хорошо понимает бизнес изнутри, имеет системное и стратегическое мышление, умеет работать с командами и брать ответственность за результат. Это не внешний менеджер, а человек, уже являющийся частью ДНК компании", — комментирует назначение Александр Яковенко.

Сам Зиновский отмечает, что в качестве CEO сосредоточится на реализации стратегии, систематизации процессов, развитии команды и финансовых результатах, тогда как учредитель получит больше возможностей для работы над стратегическим развитием компании.

Планы TAF Industries на 2026 год

В 2025 году производственные показатели TAF Industries выросли более чем вдвое. Основная задача на 2026 год – это сохранить темпы и создать устойчивый фундамент для дальнейшего масштабирования.

Среди ключевых приоритетов:

диверсификация источников дохода;

развитие новых технологических направлений;

дальнейшее масштабирование производства.

Компания планирует удвоить выпуск FPV-дронов по сравнению с 2025 годом, а также масштабировать производство разведывательного беспилотного авиационного комплекса "Бабка", спрос на который существенно вырос после этапа валидации и доработки в соответствии с военными.

Заметим, за прошлый год TAF Industries заработал около $1 млрд, что составляет более 40 миллиардов гривен. Но в 2025 году предприятие смогло превзойти этот показатель.