У TAF Industries новий CEO: компанію очолив Володимир Зіновський

З 1 січня 2026 року українську MilTech-компанію TAF Industries, виробника дронів "Колібрі" та систем радіоелектронної боротьби "Квазар", очолив новий CEO — Володимир Зіновський. Засновник компанії Олександр Яковенко зосередиться виключно на ролі власника та стратега.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

До кінця 2025 року Яковенко поєднував функції засновника та генерального директора, тоді як Зіновський обіймав посаду його заступника.

У компанії пояснюють зміну управлінської моделі переходом до етапу структурного зростання та необхідністю чіткого розподілу ролей.

"На поточній фазі бізнесу ключовою стає системність, масштабованість і щоденне операційне управління. Мета цього кроку — посилити компанію професійним операційним лідерством і зняти з фаундера, тобто з мене, необхідність постійної участі в операційних процесах", — зазначає засновник TAF Industries Олександр Яковенко.

У новій структурі посада заступника CEO скасована. Модель управління передбачає одного операційного лідера — генерального директора, тоді як засновник відповідає за довгострокову стратегію, партнерства та інвестиційні можливості.

Хто такий Володимир Зіновський

Володимир Зіновський має понад 8 років досвіду управління власним бізнесом. У 2024 році він завершив роботу в іншій українській MilTech-компанії, де обіймав посаду CEO.

До команди TAF Industries він приєднався у вересні 2024 року як консультант з ERP, згодом працював бізнес-асистентом засновника. З червня 2025 року займав посаду заступника директора та безпосередньо брав участь у ключових управлінських рішеннях.

"Володимир (…) добре розуміє бізнес зсередини, має системне та стратегічне мислення, вміє працювати з командами і брати відповідальність за результат. Це не зовнішній менеджер, а людина, яка вже є частиною ДНК компанії", — коментує призначення Олександр Яковенко.

Сам Зіновський зазначає, що у ролі CEO зосередиться на реалізації стратегії, систематизації процесів, розвитку команди та фінансових результатах, тоді як засновник отримає більше можливостей для роботи над стратегічним розвитком компанії.

Плани TAF Industries на 2026 рік

У 2025 році виробничі показники TAF Industries зросли більш ніж удвічі. Основне завдання на 2026 рік це зберегти темпи, й створити стійкий фундамент для подальшого масштабування.

Серед ключових пріоритетів:

диверсифікація джерел доходу;

розвиток нових технологічних напрямів;

подальше масштабування виробництва.

Компанія планує подвоїти випуск FPV-дронів порівняно з 2025 роком, а також масштабувати виробництво розвідувального безпілотного авіаційного комплексу "Бабка", попит на який суттєво зріс після етапу валідації та доопрацювання відповідно до потреб військових.

Зауважимо, за минулий рік TAF Industries заробила близько $1 млрд, що становить понад 40 мільярдів гривень. Але у 2025 році підприємство змогло перевершити цей показник.