Зарплаты до $14 тыс. и дефицит кадров: кого нанимают украинские производители дронов

Зарплаты ведущих инженеров и разработчиков в сфере дроностроения в Украине сейчас являются одними из самых высоких даже в сравнении с ведущими мировыми рынками. В среднем такие специалисты получают $10–14 тысяч в месяц. Основная причина высоких окладов — острая потребность в кадрах из-за войны и значительный дефицит квалифицированных специалистов.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал заместитель директора компании TAF Industries Владимир Зиновский.

По его словам, темпы роста зарплат среди специалистов по дроностроению пока уже не такие резкие, как раньше, когда оклады менялись из месяца в месяц. Зиновский отмечает, что сумма $10–14 тыс. — это ориентир для узкопрофильных специалистов на фоне дефицита кадров и масштабов бизнеса.

"Мы пытаемся сдерживать чрезмерный рост, чтобы обеспечивать прозрачные и долгосрочные отношения с командой: избегать ситуаций, когда обещания не совпадают с возможностями компании из-за изменения рынка", — говорит он.

В то же время, отвечая на вопрос о том, какими навыками должен обладать специалист, чтобы получать такую зарплату, Владимир Зиновский подчеркивает, что здесь необходимы уникальные практические знания, которых мало на рынке.

"Например, R&D-специалисты с опытом разработки ударного крыла или FPV-дронов встречаются редко. Знание FPV как хобби или умение летать не дает нужных технических навыков для разработки", — отмечает Зиновский.

Управление под обстрелами: каких менеджеров ищет оборонный бизнес

По его словам, такие же требования и к управленцам, ведь обычный топ-менеджер не привык работать в чрезвычайно стрессовых условиях, когда буквально за один день вражеским обстрелом может быть уничтожена производственная локация.

"Такие нюансы касаются почти всех сфер: логистики, производства, маркетинга. Например, маркетолог, никогда не работавший с военной аудиторией, не сможет сразу давать эффективный результат", — подчеркивает Владимир Зиновский.

Он уточняет, что сейчас в TAF Industries работает около тысячи сотрудников. Однако компания все время растет и масштабируется, в частности, из-за приобретения других компаний.

Относительно специалистов Зиновский объясняет, что, поскольку таких высококлассных профессионалов очень мало, то TAF Industries иногда приходится переманивать отдельных специалистов, равно как и другие компании забирают их.

"Мы планируем масштабирование и набираем персонал наперед, учитывая, что процесс очень медленный из-за проверок безопасности. Каждого кандидата мы тщательно отбираем, поэтому задержки случаются не из-за дефицита разработчиков или технологов, а из-за сложности поиска узкопрофильных специалистов", — резюмирует заместитель директора TAF Industries.

Напомним также, что доход TAF Industries в 2025 году превысит $1 млрд.