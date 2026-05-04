Держава виділила 6,6 млрд грн на житло для переселенців: хто отримав допомогу

В Україні в межах програми “єВідновлення” вже погодили понад 3,2 тисячі заявок на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб. Загальна сума фінансування становить майже 6,6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Українцям дають гроші на житло

У застосунку "Дія" це відображається як статус "зверніться до нотаріуса", після чого можна переходити до оформлення угоди та купівлі нерухомості.

Програма передбачає пріоритетну підтримку для ветеранів, учасників бойових дій, а також осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Саме ці категорії заявників отримують фінансування в першу чергу.

Попит на участь у програмі залишається високим: понад 5 тисяч заявок подали вже в першу годину після запуску, а за перший день їхня кількість перевищила 12 тисяч. Загалом наразі подано понад 37 тисяч заяв, із яких більш як 27 600 уже погоджено місцевими комісіями, наголошує Кулеба.

На реалізацію першого етапу програми держава спрямувала майже 6,6 млрд грн. Водночас триває робота над залученням додаткового фінансування - близько 3,9 млрд грн планують отримати від Банк розвитку Ради Європи.

Як працює житловий ваучер для ВПО

Житловий ваучер передбачає надання до 2 млн грн на придбання нерухомості. Ці кошти можна використати для купівлі квартири або будинку, інвестування в будівництво чи часткового погашення іпотечного кредиту.

Оператором програми виступає "Укрпошта". Наразі понад тисячу нотаріусів уже пройшли спеціальне навчання і готові супроводжувати укладання угод. Після підтвердження фінансування учасники мають 60 днів, щоб оформити договір купівлі житла.

Черга заявників формується автоматично та оновлюється щодня. Щойно з’являється фінансування, учасники програми отримують відповідне сповіщення у застосунку Дія.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування державної програми "єВідновлення" на 2 млрд грн. Завдяки цьому ще майже 20 тисяч українських родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських атак.