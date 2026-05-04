Государство выделило 6,6 млрд грн на жилье для переселенцев: кто получил помощь

В Украине в рамках программы "Восстановление" уже согласовали более 3,2 тысяч заявок на жилые ваучеры для внутренне перемещенных лиц. Общая сумма финансирования составляет около 6,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Украинцам дают деньги на жилье

В приложении "Дія" это отображается как статус "обратитесь к нотариусу", после чего можно переходить к оформлению сделки и покупке недвижимости.

Программа предусматривает приоритетную поддержку для ветеранов, участников боевых действий, а также лиц с инвалидностью, полученной в результате войны. Именно эти категории заявителей получают финансирование в первую очередь.

Спрос на участие в программе остается высоким: более 5 тысяч заявок подали уже в первые часы после запуска, а за первый день их количество превысило 12 тысяч. В целом подано более 37 тысяч заявлений, из которых более 27 600 уже согласовано местными комиссиями, отмечает Кулеба.

На реализацию первого этапа программы государство направило почти 6,6 млрд. грн. В то же время продолжается работа над привлечением дополнительного финансирования – около 3,9 млрд грн планируют получить от Банка развития Совета Европы .

Как работает жилой ваучер для ВПЛ

Жилищный ваучер предусматривает предоставление до 2 млн грн на приобретение недвижимости. Эти средства можно использовать для покупки квартиры или дома, инвестирования в строительство или частичного погашения ипотечного кредита.

Оператором программы выступает " Укрпочта". Сейчас более тысячи нотариусов уже прошли специальное обучение и готовы сопровождать заключение сделок. После подтверждения финансирования у участников есть 60 дней, чтобы оформить договор покупки жилья.

Очередь заявителей формируется автоматически и обновляется каждый день. Как только появляется финансирование, участники программы получают соответствующее уведомление в приложении Действие .

Напомним, Кабинет министров принял решение о дополнительном финансировании государственной программы "єВідновлення" на 2 млрд грн. Благодаря этому еще почти 20 тысяч украинских семей смогут получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российских атак.