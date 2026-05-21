Уряд виділив понад 12 млн грн на ремонт пошкоджених будинків та інфраструктури у Тернополі

Кабінет Міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 12,4 мільйона гривень для завершення аварійно-відновлювальних робіт у Тернополі. Гроші підуть на об'єкти соціальної та житлової інфраструктури, які зазнали пошкоджень внаслідок російського удару.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Отримувачем фінансування затвердили Тернопільську обласну військову адміністрацію. Кошти призначені для продовження відновлювальних робіт, які розпочалися раніше, але не були завершені у 2025 році. Затримка виникла через обмежені строки бюджетного періоду, несприятливі погодні умови та тривалість тендерних процедур у системі закупівель.

Державне фінансування дозволить виконати наступні завдання:

замінити пошкоджені вікна у житлових будинках; відремонтувати місця загального користування;

відновити внутрішньобудинкові мережі теплопостачання та електропостачання;

провести капітальний ремонт ліфта у житловому будинку;

відновити елементи благоустрою на території початкової школи №2.

Коментуючи рішення Кабміну, заступник міністра Віталій Кіндратів зазначив: "Оперативне відновлення пошкодженої житлової інфраструктури важливе для безпеки та нормального життя людей у громадах, які постраждали внаслідок російських атак. За ці кошти можна завершити першочергові роботи та не допустити подальшого погіршення стану об’єктів".

У відомстві зазначили, що спрямовані ресурси мають повністю забезпечити належні побутові умови для мешканців громади міста Тернопіль.

Нагадаємо, російська атака 1 травня повністю зруйнувала цехи та обладнання компанії "Агровіта" у Тернополі. Збитки підприємства", яке спеціалізується на виробництві м’ясної продукції та ковбасних виробів, оцінюють у мільйон доларів, роботу виробництва повністю зупинено.