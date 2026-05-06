Наслідки обстрілу Тернополя: знищено потужності м’ясного виробництва

Російська атака 1 травня повністю зруйнувала цехи та обладнання компанії "Агровіта" у Тернополі. Збитки підприємства", яке спеціалізується на виробництві м’ясної продукції та ковбасних виробів, оцінюють у мільйон доларів, роботу виробництва повністю зупинено.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Удар пошкодив офіси та виробничі цехи, де після влучання в дах обвалилися перекриття. За інформацією місцевого видання "20 хвилин", керівник компанії Роман Процик зазнав поранень, оскільки перебував у зоні влучання. Також постраждав ще один працівник. Більшість персоналу під час атаки перебувала у підвальному приміщенні, проте деяких зачепило уламками скла та ударною хвилею.

"Найголовніше – всі люди залишилися живими… Окрема подяка працівникам підприємства та співробітникам поліції, які… врятували керівника підприємства та оперативно доправили його до лікарні", — зазначили в компанії.

Найбільші пошкодження зафіксовані в зоні пакування, де приміщення та техніка знищені повністю. В обвалочному цеху після влучання в дах обвалилися перекриття. Також зруйновано будівлю, яку орендувала кондитерська компанія "Тортіно". Наголошується, що об'єкти не мали відношення до військової інфраструктури.

Збитки від втрати обладнання попередньо оцінюють у 400 000 євро. Загальна сума втрат може сягати 1 мільйона доларів. Робота підприємства зупинена, оскільки воно не має потужностей в інших областях. Страхування підприємства не покриває збитки від бойових дій.

"Агровіта" планує відновлювати виробництво власними силами. План дій включає розчищення території, ремонт даху, відновлення подачі електроенергії та поступовий запуск ліній.

Про "Агровіта"

ТОВ "Агровіта ЛТД" — це українське підприємство, що спеціалізується на виробництві та реалізації м'ясо-ковбасних виробів. За даними YouControl, компанія зареєстрована у лютому 2002 року в місті Збараж Тернопільської області. Її директором та кінцевим бенефіціарним власником є Роман Процик.

Нагадаємо,1 травня унаслідок російської дронової атаки по Одесі пошкоджено дах торговельний центру. Після удару виникла пожежа.