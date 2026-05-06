Последствия обстрела Тернополя: уничтожены мощности мясного производства

Российская атака 1 мая полностью разрушила цеха и оборудование компании "Агровита" в Тернополе. Убытки предприятия, которое специализируется на производстве мясной продукции и колбасных изделий, оценивают в миллион долларов, работа производства полностью остановлена.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Удар повредил офисы и производственные цеха, где после попадания в крышу обрушились перекрытия. По информации местного издания "20 минут", руководитель компании Роман Процик получил ранения, поскольку находился в зоне попадания. Также пострадал еще один работник. Большинство персонала во время атаки находились в подвальном помещении, однако некоторых задело обломками стекла и ударной волной.

"Самое главное – все люди остались живы… Отдельная благодарность работникам предприятия и сотрудникам полиции, которые… спасли руководителя предприятия и оперативно доставили его в больницу", — отметили в компании.

Наибольшие повреждения зафиксированы в зоне упаковки, где помещение и техника полностью уничтожены. В обвалочном цехе после попадания в крышу обрушились перекрытия. Также разрушено здание, которое арендовала кондитерская компания "Тортино". Отмечается, что объекты не имели отношения к военной инфраструктуре.

Ущерб от потери оборудования предварительно оценивается в 400 000 евро. Общая сумма потерь может достигать 1 миллиона долларов. Работа предприятия остановлена, поскольку у него нет мощностей в других областях. Страхование предприятия не покрывает ущерб от боевых действий.

"Агровита" планирует возобновлять производство своими силами. План действий включает расчистку территории, ремонт крыши, восстановление подачи электроэнергии и постепенный запуск линий.

Об "Агровите"

ООО "Агровита ЛТД" - это украинское предприятие, специализирующееся на производстве и реализации мясо-колбасных изделий. По данным Y ou C ontrol, компания зарегистрирована в феврале 2002 года в городе Збараж Тернопольской области . Ее директором и конечным бенефициарным владельцем является Роман Процик.

Напомним, 1 мая в результате российской дроновой атаки по Одессе повреждена крыша торгового центра. После удара возник пожар.