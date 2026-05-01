В Одессе во время атаки БПЛА пострадал торговый центр

В результате российской дроновой атаки по Одессе повреждена крыша торгового центра. После удара возник пожар.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Обстрел Одессы

"Днем враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена крыша торгового центра. Возник пожар, который уже ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он.

Фото: Олег Кипер

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", в результате удара повреждена крыша торгово-развлекательного центра "Ривьера". На время воздушной тревоги как сам ТРЦ, так и расположенный рядом торговый центр Auchan временно прекратили работу.

В пресс-службе ритейлера отметили, что объекты остаются закрытыми до получения дальнейших указаний.

Напомним, в ночь на 1 мая российские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Украины в районе Дуная и Одессы. В результате ударов зафиксированы повреждения и пожары.