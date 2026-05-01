Лидеры украинского
бизнеса
Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
Smart 

Money

В Одессе во время атаки БПЛА пострадал торговый центр

В результате российской дроновой атаки по Одессе повреждена крыша торгового центра. После удара возник пожар.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Днем враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена крыша торгового центра. Возник пожар, который уже ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", в результате удара повреждена крыша торгово-развлекательного центра "Ривьера". На время воздушной тревоги как сам ТРЦ, так и расположенный рядом торговый центр Auchan временно прекратили работу.

В пресс-службе ритейлера отметили, что объекты остаются закрытыми до получения дальнейших указаний.

Напомним, в ночь на 1 мая российские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Украины в районе Дуная и Одессы. В результате ударов зафиксированы повреждения и пожары.

Автор:
Ольга Опенько