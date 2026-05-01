Російські дрони пошкодили торговельний центр в Одесі: сталася пожежа

Унаслідок російської дронової атаки по Одесі пошкоджено дах торговельний центру. Після удару виникла пожежа.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Обстріл Одеси

"Вдень ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. В результаті атаки пошкоджено дах торговельного центру. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована. На щастя, минулося без постраждалих", - написав він.

Фото: Олег Кіпер

Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, унаслідок удару пошкоджено дах торговельно-розважального центру "Рів’єра". На час повітряної тривоги як сам ТРЦ, так і розташований поруч торговий центр Auchan тимчасово припинили роботу.

У пресслужбі ритейлера зазначили, що об’єкти залишаються зачиненими до отримання подальших вказівок.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські безпілотники атакували портову інфраструктуру України в районі Дунаю та Одеси. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження та пожежі.