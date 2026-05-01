ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Російські дрони пошкодили торговельний центр в Одесі: сталася пожежа

ТРЦ
Дронова атака по Одесі

Унаслідок російської дронової атаки по Одесі пошкоджено дах торговельний центру. Після удару виникла пожежа.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Обстріл Одеси

"Вдень ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. В результаті атаки пошкоджено дах торговельного центру. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована. На щастя, минулося без постраждалих", - написав він.

Фото 2 — Російські дрони пошкодили торговельний центр в Одесі: сталася пожежа
Фото: Олег Кіпер

Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, унаслідок удару пошкоджено дах торговельно-розважального центру "Рів’єра". На час повітряної тривоги як сам ТРЦ, так і розташований поруч торговий центр Auchan тимчасово припинили роботу.

Фото 3 — Російські дрони пошкодили торговельний центр в Одесі: сталася пожежа
Фото: Олег Кіпер

У пресслужбі ритейлера зазначили, що об’єкти залишаються зачиненими до отримання подальших вказівок.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські безпілотники атакували портову інфраструктуру України в районі Дунаю та Одеси. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження та пожежі.

Автор:
Ольга Опенько