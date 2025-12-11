Запланована подія 2

Правительство выделяет 30,8 млн грн на ликвидацию последствий атаки в Тернополе

Средства пойдут на проведение аварийно-восстановительных работ
Средства пойдут на проведение аварийно-восстановительных работ / Юлия Свириденко

Кабинет министров выделяет из резервного фонда государственного бюджета 30,8 млн гривен на ликвидацию последствий ракетно-дроновой атаки в Тернополе, произошедшей 19 ноября. В результате циничного удара погибли 38 человек, среди которых 8 детей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Средства пойдут на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах жилой и критической инфраструктуры, которые получили повреждения в результате обстрела.

Речь идет о возобновлении жилых домов и социальных инфраструктурных объектов, от стабильной работы которых зависит жизнедеятельность города.

"Решение позволит немедленно приступить к аварийно-восстановительным работам и минимизировать последствия удара для жителей Тернополя. Ожидаем от местных властей оперативных действий", - написала премьер-министр Юлия Свириденко.

Добавим, что 6 декабря Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, под огнем оказались объекты инфраструктуры и железная дорога. Из-за повреждения узловой станции Фастов в Киевской области и пригородного подвижного состава пришлось ввести временные изменения в движении поездов.

Автор:
Татьяна Гойденко