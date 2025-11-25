Логистический центр Novus в Киеве прекратил работу после ракетного удара: есть погибшие

Сегодня, 25 ноября, в результате ракетного удара был поврежден логистический центр Novus в Киеве. Погибли четверо водителей поставщиков, еще пять человек получили ранения. Объект пока не работает, масштаб ущерба уточняется.

Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе Novus.

Ракетный удар по логистическому центру

Логистический центр сети Novus был атакован ночью. Это один из самых современных объектов такого типа в Украине площадью более 50 тыс. кв. м. Он обеспечивал ежедневные бесперебойные поставки продукции в магазины. Центр был возведен и введен в эксплуатацию в ходе полномасштабного вторжения, отметили в пресс-службе.

Обстрел логистического центра привел к гибели людей.

"В ходе атаки погибли четверо водителей наших поставщиков, прибывших на выгрузку товаров, еще пять человек получили ранения. Сотрудники Novus, находившиеся в укрытии во время атаки, не пострадали", – говорится в сообщении.

Novus обещает оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям и пострадавшим.

В настоящее время логистический центр не работает. На месте работают соответствующие службы, продолжается оценка масштабов убытков, которые являются значительными, добавляют в пресс-службе сети.

Там заверили, что несмотря на повреждения, дефицита товаров в магазинах не ожидается. Компания уже перестраивает логистические маршруты, чтобы обеспечить стабильную работу всех объектов сети и как можно скорее возобновить работу склада.

"Этот день – один из самых трудных в новейшей истории Novus. Но мы выстоим и обязательно восстановим то, что было разрушено", – заключает прессслужба.

Утром в ГСЧС также сообщили, что в Святошинском районе в результате попадания вблизи четырехэтажного складского здания обнаружены тела четырех погибших, еще три человека получили ранения. Пожар ликвидирован.

Напомним, российская армия 25 ноября атаковала Киев ракетами и дронами. По последней информации КГГА, погибли семь человек, еще 20 пострадали.