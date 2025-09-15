Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ракетный удар по агропредприятию в Сумской области: 12 человек получили ранения, повреждена техника

обстрел
Ракетный удар по агропредприятию в Сумской области. Фото: Прокуратура Сумщины

В Сумской области российские войска нанесли ракетный удар по сельскохозяйственному предприятию Боромлянской общины. Пострадали 12 человек, задействованных в сборе урожая и повреждены около 30 единиц сельскохозяйственной техники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумщины.

Ракетный удар по агропредприятию

14 сентября 2025 года около 23:00 в результате ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Боромлянской общине Ахтырского района Сумской области пострадали 12 человек, убиравших урожай.

Кроме того, повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники. Прокуратура совместно с правоохранителями документирует последствия атаки.

"В результате атаки пострадали люди, убиравшие урожай. Госпитализированы 11 раненых мужчин, один из них - в тяжелом состоянии. Также повреждена техника - тракторы и комбайны", - отметил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

Фото 2 — Ракетный удар по агропредприятию в Сумской области: 12 человек получили ранения, повреждена техника
Фото 3 — Ракетный удар по агропредприятию в Сумской области: 12 человек получили ранения, повреждена техника
Фото 4 — Ракетный удар по агропредприятию в Сумской области: 12 человек получили ранения, повреждена техника

Враг бьет по энергетике

Россияне не прекращают наносить удары по энергетическим объектам Украины, чтобы нанести еще больше трудностей мирному населению, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.

В ночь с 26 на 27 августа враг ударил по инфраструктуре нашей страны. Целенаправленных разрушительных ударов подверглись объекты энергетической   и газотранспортной системы в шести областях Украины. Разрушения и повреждения получили энергетические объекты на Сумщине, Полтавщине, Донетчине, Черниговщине, Харьковщине, Запорожье.

Также, в ночь на 8 сентября Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Автор:
Ольга Опенько