Ракетный удар по агропредприятию в Сумской области: 12 человек получили ранения, повреждена техника

В Сумской области российские войска нанесли ракетный удар по сельскохозяйственному предприятию Боромлянской общины. Пострадали 12 человек, задействованных в сборе урожая и повреждены около 30 единиц сельскохозяйственной техники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумщины.

Ракетный удар по агропредприятию

14 сентября 2025 года около 23:00 в результате ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Боромлянской общине Ахтырского района Сумской области пострадали 12 человек, убиравших урожай.

Кроме того, повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники. Прокуратура совместно с правоохранителями документирует последствия атаки.

"В результате атаки пострадали люди, убиравшие урожай. Госпитализированы 11 раненых мужчин, один из них - в тяжелом состоянии. Также повреждена техника - тракторы и комбайны", - отметил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

Враг бьет по энергетике

Россияне не прекращают наносить удары по энергетическим объектам Украины, чтобы нанести еще больше трудностей мирному населению, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.

В ночь с 26 на 27 августа враг ударил по инфраструктуре нашей страны. Целенаправленных разрушительных ударов подверглись объекты энергетической и газотранспортной системы в шести областях Украины. Разрушения и повреждения получили энергетические объекты на Сумщине, Полтавщине, Донетчине, Черниговщине, Харьковщине, Запорожье.

Также, в ночь на 8 сентября Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.