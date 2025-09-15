Ракетний удар по агропідприємству в Сумській області: 12 людей отримали поранення, пошкоджено техніку

На Сумщині російські війська завдали ракетного удару по сільськогосподарському підприємству Боромлянської громади. Постраждали 12 людей, задіяних у зборі врожаю, та пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба прокуратури Сумщини.

Ракетний удар по агропідприємству

14 вересня 2025 року близько 23:00 внаслідок ракетного удару по сільськогосподарському підприємству в Боромлянській громаді Охтирського району Сумської області постраждали 12 людей, які збирали урожай.

Крім того, пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки. Прокуратура спільно з правоохоронцями документує наслідки атаки.

"Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані. Також пошкоджена техніка – трактори та комбайни", - зазначив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворог б’є по енергетиці

Росіяни не припиняють наносити удари по енергетичним об’єктам України, щоб завдати ще більше труднощів мирному населенню, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи.

У ніч з 26 на 27 серпня ворог вдарив по інфраструктурі нашої країни. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України. Руйнувань та пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Також, у ніч на 8 вересня Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.