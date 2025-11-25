Запланована подія 2

Логістичний центр Novus у Києві припинив роботу після ракетного удару: є загиблі

обстріл
Обстріл зруйнував логістичний центр / ДСНС

Cьогодні, 25 листопада, внаслідок ракетного удару було пошкоджено логістичний центр Novus у Києві. Загинули четверо водіїв постачальників, ще п’ятеро людей дістали поранення. Об’єкт наразі не працює, масштаби збитків уточнюють. 

Про це Delo.ua повідомили у пресслужбі Novus.

Ракетний удар по логістичному центру

Логістичний центр мережі Novus було атаковано вночі. Це – один із найсучасніших об’єктів такого типу в Україні площею понад 50 тис. кв. м. Він забезпечував щоденні безперебійні поставки продукції до магазинів. Центр був зведений і введений в експлуатацію під час повномасштабного вторгнення, зазначили в пресслужбі.

Обстріл логістичного центру призвів до загибелі людей.

"Під час атаки загинули четверо водіїв наших постачальників, що прибули на вигрузку товарів, ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали", – йдеться в повідомленні.

Novus обіцяє надати всю необхідну допомогу й підтримку сім’ям та постраждалим.

Наразі логістичний центр не працює. На місці працюють відповідні служби, триває оцінка масштабів збитків, які є значними, додають у пресслужбі мережі.

Там запевнили, що, попри пошкодження, дефіциту товарів у магазинах не очікується. Компанія вже перебудовує логістичні маршрути, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об’єктів мережі та якомога швидше відновити роботу складу.

"Цей день – один із найважчих у новітній історії Novus. Але ми вистоїмо і обов’язково відновимо те, що було зруйновано", – підсумовує пресслужба.

Вранці в ДСНС також повідомили, що у Святошинському районі внаслідок влучання поблизу чотириповерхової складської будівлі виявлено тіла чотирьох загиблих, ще троє людей зазнали поранень. Пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, російська армія 25 листопада атакувала Київ ракетами й дронами. За останньою інформацією КМДА, загинули семеро людей, ще 20 постраждали. 

Автор:
Ольга Опенько