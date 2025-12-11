Уряд виділяє 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків атаки в Тернополі

Кабінет міністрів виділяє із резервного фонду державного бюджету 30,8 млн гривень на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки в Тернополі, яка сталася 19 листопада. В результаті цинічного удару загинули 38 людей, серед яких 8 дітей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Кошти підуть на на проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах житлової та критичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень у результаті обстрілу.

Йдеться про відновлення житлових будинків та соціальних інфраструктурних об’єктів, від стабільної роботи яких залежить життєдіяльність міста.

"Рішення дозволить негайно розпочати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізувати наслідки удару для мешканців Тернополя. Очікуємо від місцевої влади оперативних дій", - написала прем’єр-міністерка ЮліяСвириденко.

Додамо, що 6 грудня Росія вчергове завдала масованого удару по Україні, під вогнем опинилися об’єкти інфраструктури та залізниця. Через пошкодження вузлової станції Фастів на Київщині і приміського рухомого складу довелося запровадити тимчасові зміни в русі поїздів.