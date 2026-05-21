Правительство выделило более 12 млн грн на ремонт поврежденных домов и инфраструктуры в Тернополе

Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 12,4 миллиона гривен для завершения аварийно-восстановительных работ в Тернополе. Деньги пойдут на объекты социальной и жилой инфраструктуры, которые получили повреждения в результате российского удара.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Получателем финансирования утвердили Тернопольскую областную военную администрацию. Денежные средства предназначены для продолжения восстановительных работ, которые начались ранее, но не были завершены в 2025 году. Задержка возникла из-за ограниченных сроков бюджетного периода, неблагоприятных погодных условий и продолжительности тендерных процедур в системе закупок.

Государственное финансирование позволит выполнить следующие задачи:

заменить поврежденные окна в жилых домах; отремонтировать места общего использования;

восстановить внутридомовые сети теплоснабжения и электроснабжения;

произвести капитальный ремонт лифта в жилом доме;

восстановить элементы благоустройства на территории начальной школы №2.

Комментируя решение Кабмина, замминистра Виталий Киндратов отметил: "Оперативное восстановление поврежденной жилищной инфраструктуры важно для безопасности и нормальной жизни людей в общинах, пострадавших в результате российских атак. За эти средства можно завершить первоочередные работы и не допустить дальнейшего ухудшения состояния объектов".

В ведомстве отметили, что направленные ресурсы должны полностью обеспечить надлежащие бытовые условия для жителей города Тернополь.

Напомним, российская атака 1 мая полностью разрушила цеха и оборудование компании "Агровита" в Тернополе. Убытки предприятия, которое специализируется на производстве мясной продукции и колбасных изделий, оценивают в миллион долларов, работа производства полностью остановлена.