Тернопольщина получит международное финансирование на ремонт моста на автодороге, ведущей к границе с ЕС

представители Украины и Польши, подписание соглашения
Украина и Польша подписали партнерское соглашение / Агентство восстановления

Служба восстановления в Тернопольской области и Мазовецкое воеводское управление дорог в Варшаве (Польша) подписали партнерское соглашение о капитальном ремонте моста и подходах к нему на одной из главных транспортных артерий, которое связывает Украину с Европой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Этот документ фиксирует старт совместной инициативы в рамках международной программы Interreg NEXT "Польша – Украина 2021-2027".

Детали проекта

Объектом работ является капитальный ремонт моста и подходов к нему на автомобильной дороге М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече. Данная трасса является частью основного логистического коридора, соединяющего Украину с европейскими странами.

Этот мост критически важен для логистики:

  • обеспечивает непрерывное сообщение в направлении границы с Румынией (на Бухарест);
  • улучшает условия для трансграничного движения;
  • повышает безопасность и эффективность транспортной сети региона.

Финансовая составляющая

Проект реализуется по следующей схеме финансирования:

  • 90% стоимости работ – средства Европейского Союза (программа Interreg NEXT);
  • 10% стоимости работ – вклад украинской стороны из местных бюджетов.

Привлечение внешних инвестиций позволяет выполнять восстановление критической инфраструктуры в условиях направления государственных ресурсов на нужды обороны.

Ранее сообщалось, что правительство начинает подготовку к срочному ремонту стратегических автодорог в 2026 году. Ключевой приоритет будет придаваться дорогам стратегического значения, которые критически важны для военной логистики, поддержания жизнедеятельности населенных пунктов и функционирования объектов инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Ковальчук