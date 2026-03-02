- Категория
Тернопольщина получит международное финансирование на ремонт моста на автодороге, ведущей к границе с ЕС
Служба восстановления в Тернопольской области и Мазовецкое воеводское управление дорог в Варшаве (Польша) подписали партнерское соглашение о капитальном ремонте моста и подходах к нему на одной из главных транспортных артерий, которое связывает Украину с Европой.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.
Этот документ фиксирует старт совместной инициативы в рамках международной программы Interreg NEXT "Польша – Украина 2021-2027".
Детали проекта
Объектом работ является капитальный ремонт моста и подходов к нему на автомобильной дороге М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече. Данная трасса является частью основного логистического коридора, соединяющего Украину с европейскими странами.
Этот мост критически важен для логистики:
- обеспечивает непрерывное сообщение в направлении границы с Румынией (на Бухарест);
- улучшает условия для трансграничного движения;
- повышает безопасность и эффективность транспортной сети региона.
Финансовая составляющая
Проект реализуется по следующей схеме финансирования:
- 90% стоимости работ – средства Европейского Союза (программа Interreg NEXT);
- 10% стоимости работ – вклад украинской стороны из местных бюджетов.
Привлечение внешних инвестиций позволяет выполнять восстановление критической инфраструктуры в условиях направления государственных ресурсов на нужды обороны.
Ранее сообщалось, что правительство начинает подготовку к срочному ремонту стратегических автодорог в 2026 году. Ключевой приоритет будет придаваться дорогам стратегического значения, которые критически важны для военной логистики, поддержания жизнедеятельности населенных пунктов и функционирования объектов инфраструктуры.