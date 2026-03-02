- Категорія
Тернопільщина отримає міжнародне фінансування на ремонт мосту на автодорозі, яка веде до кордону з ЄС
Служба відновлення у Тернопільській області та Мазовецьке воєводське управління доріг у Варшаві (Польща) підписали партнерську угоду про капітальний ремонт мосту та підходів до нього на одній із головних транспортних артерій, що зв’язує Україну з Європою.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.
Цей документ фіксує старт спільної ініціативи в межах міжнародної програми Interreg NEXT "Польща – Україна 2021–2027".
Деталі проєкту
Об'єктом робіт є капітальний ремонт мосту та підходів до нього на автомобільній дорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече. Дана траса є частиною основного логістичного коридору, що з'єднує Україну з європейськими країнами.
Цей міст є критично важливим для логістики:
- забезпечує безперервне сполучення в напрямку кордону з Румунією (на Бухарест);
- покращує умови для транскордонного руху;
- підвищує безпеку та ефективність транспортної мережі регіону.
Фінансова складова
Проєкт реалізується за наступною схемою фінансування:
- 90% вартості робіт — кошти Європейського Союзу (програма Interreg NEXT);
- 10% вартості робіт — внесок української сторони з місцевих бюджетів.
Залучення зовнішніх інвестицій дозволяє виконувати відновлення критичної інфраструктури в умовах спрямування державних ресурсів на потреби оборони.
Раніше, повідомлялося, що уряд розпочинає підготовку до термінового ремонту стратегічних автошляхів у 2026 році. Ключовий пріоритет надаватиметься автошляхам стратегічного значення, що критично важливі для військової логістики, підтримки життєдіяльності населених пунктів та функціонування об'єктів інфраструктури.