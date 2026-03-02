Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Тернопільщина отримає міжнародне фінансування на ремонт мосту на автодорозі, яка веде до кордону з ЄС

представники України і Польщі, підписання угоди
Україна і Польща підписали партнерську угоду / Агентство відновлення

Служба відновлення у Тернопільській області та Мазовецьке воєводське управління доріг у Варшаві (Польща) підписали партнерську угоду про капітальний ремонт мосту та підходів до нього на одній із головних транспортних артерій, що зв’язує Україну з Європою. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Цей документ фіксує старт спільної ініціативи в межах міжнародної програми Interreg NEXT "Польща – Україна 2021–2027".

Деталі проєкту

Об'єктом робіт є капітальний ремонт мосту та підходів до нього на автомобільній дорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече. Дана траса є частиною основного логістичного коридору, що з'єднує Україну з європейськими країнами.

Цей міст є критично важливим для логістики:

  • забезпечує безперервне сполучення в напрямку кордону з Румунією (на Бухарест); 
  • покращує умови для транскордонного руху; 
  • підвищує безпеку та ефективність транспортної мережі регіону.

Фінансова складова

Проєкт реалізується за наступною схемою фінансування:

  • 90% вартості робіт — кошти Європейського Союзу (програма Interreg NEXT); 
  • 10% вартості робіт — внесок української сторони з місцевих бюджетів.

Залучення зовнішніх інвестицій дозволяє виконувати відновлення критичної інфраструктури в умовах спрямування державних ресурсів на потреби оборони.

Раніше, повідомлялося, що уряд розпочинає підготовку до термінового ремонту стратегічних автошляхів у 2026 році. Ключовий пріоритет надаватиметься автошляхам стратегічного значення, що критично важливі для військової логістики, підтримки життєдіяльності населених пунктів та функціонування об'єктів інфраструктури.

Автор:
Тетяна Ковальчук