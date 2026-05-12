Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Наличный курс:

USD

43,85

43,78

EUR

51,88

51,68

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ подготовил изменения к регулированию платежных услуг

НБУ
Коммерческим агентам могут разрешить больше / Depositphotos

Национальный банк Украины предложил внести изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие работу коммерческих агентов и регистрацию участников платежного рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба регулятора.

Финансовая инклюзия в Украине

Необходимость обновления правил связана с имплементацией положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине".

В частности, Нацбанк предлагает:

  • предусмотреть право коммерческого агента по приему наличных денег, привлеченного банком финансовой инклюзии, предоставлять услуги за пределами пунктов предоставления финансовых услуг;
  • уточнить перечень сведений, которые заявитель представляет для регистрации коммерческого агента, чтобы оптимизировать структуру заявления о внесении информации в соответствующий реестр Национального банка;
  • установить ответственность предоставлятелей финансовых платежных услуг перед пользователями за действия привлекаемых коммерческими агентами;
  • уточнить нормы по процессу регистрации субъектов платежных систем, в частности, порядок исключения информации об участниках платежных систем и технологических операторов из соответствующего реестра НБУ.

Предложенные изменения планируют внести в следующие документы:

  • Положение о привлечении коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 02.08.2022 №168 (с изменениями);
  • Положение о регистрации платежных систем, участников платежных систем и технологических операторов платежных услуг, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 26.09.2022 №208 (с изменениями).

Соответствующие нормы содержатся в проекте постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», который регулятор вынес на обсуждение.

Заметим, что экономика Украины в начале 2026 года демонстрирует признаки замедления – в первом квартале реальный валовой внутренний продукт сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,5% в годовом измерении.

Автор:
Ольга Опенько