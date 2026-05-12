НБУ подготовил изменения к регулированию платежных услуг
Национальный банк Украины предложил внести изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие работу коммерческих агентов и регистрацию участников платежного рынка.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба регулятора.
Необходимость обновления правил связана с имплементацией положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине".
В частности, Нацбанк предлагает:
- предусмотреть право коммерческого агента по приему наличных денег, привлеченного банком финансовой инклюзии, предоставлять услуги за пределами пунктов предоставления финансовых услуг;
- уточнить перечень сведений, которые заявитель представляет для регистрации коммерческого агента, чтобы оптимизировать структуру заявления о внесении информации в соответствующий реестр Национального банка;
- установить ответственность предоставлятелей финансовых платежных услуг перед пользователями за действия привлекаемых коммерческими агентами;
- уточнить нормы по процессу регистрации субъектов платежных систем, в частности, порядок исключения информации об участниках платежных систем и технологических операторов из соответствующего реестра НБУ.
Предложенные изменения планируют внести в следующие документы:
- Положение о привлечении коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 02.08.2022 №168 (с изменениями);
- Положение о регистрации платежных систем, участников платежных систем и технологических операторов платежных услуг, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 26.09.2022 №208 (с изменениями).
Соответствующие нормы содержатся в проекте постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», который регулятор вынес на обсуждение.
Заметим, что экономика Украины в начале 2026 года демонстрирует признаки замедления – в первом квартале реальный валовой внутренний продукт сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,5% в годовом измерении.