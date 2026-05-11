НБУ рассматривает два сценария влияния войны в Иране на экономику Украины

Национальный банк Украины оценивает возможные последствия войны на Ближнем Востоке для украинской экономики и рассматривает несколько сценариев развития событий в зависимости от продолжительности конфликта и динамики мировых цен на нефть.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

В базовом сценарии НБУ ожидает постепенное снижение геополитического напряжения уже с конца второго квартала и снижение стоимости нефти марки Brent до 80 долларов за баррель в конце 2026 года.

В то же время альтернативный сценарий предполагает более длительную войну и сохранение цен на нефть на уровне не ниже 100 долларов за баррель до конца 2026 года.

В регуляторе отмечают, что подорожание нефти быстро влияет на внутреннюю инфляцию из-за зависимости Украины от импорта горючего. Помимо прямого влияния на цены дополнительное давление будут формировать более высокие логистические затраты бизнеса, которые постепенно будут закладываться в стоимость товаров и услуг.

НБУ также предупреждает о рисках экономического роста. Рост стоимости энергоносителей увеличивает себестоимость производства в энергоемких и транспортно зависимых отраслях, что может снижать прибыльность предприятий и сдерживать восстановление экономики.

Отдельное влияние ожидается на внешнюю торговлю. Подорожание нефти и газа увеличит расходы Украины на импорт энергоносителей, необходимых для поддержки оборонного сектора и экономической активности. В то же время, частично негативный эффект могут компенсировать более высокие мировые цены на украинскую продовольствие и металлургическую продукцию, а также потенциальный рост спроса на украинские оборонные технологии.

В НБУ также обратили внимание на аспект безопасности, отметив, что высокие цены на энергоносители увеличивают финансовые возможности России, хотя не устраняют накопившиеся структурные проблемы ее экономики.

В итоге Нацбанк заявил о готовности оперативно реагировать на изменение внешних условий и, в случае усиления инфляционных рисков, применять более жесткие монетарные меры по сохранению макрофинансовой стабильности.

Также НБУ прогнозирует ускорение инфляции до 9,4% в 2026 году из-за роста издержек бизнеса, энергетического давления и валютных колебаний. В то же время, уже с 2027 года инфляция начнет постепенно замедляться и вернется к целевому уровню 5% в 2028 году.

Автор:
Татьяна Гойденко