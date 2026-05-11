НБУ розглядає два сценарії впливу війни в Ірані на економіку України

Національний банк України оцінює можливі наслідки війни на Близькому Сході для української економіки та розглядає кілька сценаріїв розвитку подій залежно від тривалості конфлікту і динаміки світових цін на нафту.

У базовому сценарії НБУ очікує поступового зниження геополітичної напруги вже з кінця другого кварталу та зниження вартості нафти марки Brent до 80 доларів за барель наприкінці 2026 року.

Водночас альтернативний сценарій передбачає тривалішу війну та збереження цін на нафту на рівні не нижче 100 доларів за барель до кінця 2026 року.

У регуляторі зазначають, що подорожчання нафти швидко впливає на внутрішню інфляцію через залежність України від імпорту пального. Крім прямого впливу на ціни, додатковий тиск формуватимуть вищі логістичні витрати бізнесу, які поступово закладатимуться у вартість товарів та послуг.

НБУ також попереджає про ризики для економічного зростання. Зростання вартості енергоносіїв збільшує собівартість виробництва в енергоємних і транспортно залежних галузях, що може знижувати прибутковість підприємств та стримувати відновлення економіки.

Окремий вплив очікується на зовнішню торгівлю. Подорожчання нафти та природного газу збільшить витрати України на імпорт енергоносіїв, необхідних для підтримки оборонного сектору та економічної активності. Водночас частково негативний ефект можуть компенсувати вищі світові ціни на українське продовольство та металургійну продукцію, а також потенційне зростання попиту на українські оборонні технології.

У НБУ також звернули увагу на безпековий аспект, зазначивши, що високі ціни на енергоносії збільшують фінансові можливості Росії, хоча не усувають накопичені структурні проблеми її економіки.

У підсумку Нацбанк заявив про готовність оперативно реагувати на зміну зовнішніх умов та, у разі посилення інфляційних ризиків, застосовувати жорсткіші монетарні заходи для збереження макрофінансової стабільності.

Також НБУ прогнозує пришвидшення інфляції до 9,4% у 2026 році через зростання витрат бізнесу, енергетичний тиск і валютні коливання. Водночас уже з 2027 року інфляція почне поступово сповільнюватися та повернеться до цільового рівня 5% у 2028 році.