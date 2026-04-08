Біткоїн зріс до тритижневого максимуму через деескалацію між США та Іраном: яка актуальна ціна

Вартість біткоїна досягла найвищого рівня з 18 березня. Це сталося після того, як США та Іран домовилися про початкове припинення вогню. Найпопулярніша криптовалюта подорожчала на 4,9% до 72 738 доларів, після чого ціна скоригувалася до 71 300 доларів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Менші цифрові активи також показали зростання, зокрема Ethereum подорожчав на 7,4% до 2 273 доларів.

Керолайн Морон, співзасновниця Orbit Markets, зазначила: "Ціна біткоїна сьогодні вранці різко зросла завдяки тимчасовому припиненню вогню та полегшенню від того, що подальшої ескалації наразі вдалося уникнути. Крипторинки, ймовірно, сьогодні візьмуть приклад з акцій та сировинних товарів".

Ринкова динаміка змінилася після рішення президента Дональда Трампа призупинити бомбардування Ірану на два тижні. Це рішення дало надію на відновлення роботи Ормузької протоки. В результаті ціни на нафту знизилися, а вартість акцій зросла. Інвестори побоювалися, що перебої з постачанням енергоносіїв спровокують інфляцію та сповільнять економіку.

Іван Лім, старший трейдер деривативів у FalconX, повідомив: "Я все ще очікую, що ринки залишатимуться нестабільними, поки ми не побачимо стійкого вирішення. Загалом, поки що, тон позитивний".

Цього тижня на ринку криптовалют зафіксовано посилення інтересу з боку інституційних інвесторів. У понеділок спотові біткоїн-ETF у США залучили 471,3 мільйона доларів чистого припливу. Для порівняння: минулого тижня цей показник становив 22,3 мільйона доларів. У березні загальний приплив до ETF склав 1,3 мільярда доларів, що свідчить про стабілізацію після відтоку капіталу, який почався в листопаді 2025 року.

Попри поточне зростання, ціна біткоїна залишається на 40% нижчою за рекордну позначку 126 000 доларів, зафіксовану в жовтні.

Джефф Мей, головний операційний директор BTSE, пояснив, що "імовірність бичачого ринку залежить від того, як відновляться постачання нафти і газу в найближчі місяці та як це вплине на інфляцію". Він додав, що у разі зниження інфляції та рішення Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок "може відбутися зростання цін на криптовалюти".

На момент написання матеріалу біткоїн дещо зріс від ранкового показника. Так на біржі Вinance ВТС коштував $71 708,04; Ethereum – $ 2 095,1; Solana — $80,65; XRP — $1,31.

курс біткоїна курс Ethereum курс Solana курс XRP

Нагадаємо, у понеділок, 6 квітня, вартість першої криптовалюти вперше з 25 березня перевищила психологічну межу в 70 000 доларів.