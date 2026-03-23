Біткоїн впав нижче $69 тис. через війну на Близькому Сході - що відбувається на ринку

Біткоїн та інші криптовалюти різко подешевшали на тлі загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Найбільша криптовалюта впала до мінімумів із початку березня, а ринок втрачає позиції через зростання ризиків, дорогі енергоносії та загальний розпродаж активів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Крипторинок різко просів

Біткоїн та інші криптовалюти продовжують дешевшати на тлі загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. У неділю найбільша криптовалюта втрачала до 3,3%, опустившись до близько $68 150 - мінімального рівня з початку березня.

Ще відчутніше просіли альткоїни: Ether подешевшав майже на 5% - до $2 050. Також у мінусі опинилися Solana, XRP та Cardano.

Загалом із кінця лютого, коли розпочалася ескалація, біткоїн втратив приблизно 20% вартості. Поточне падіння відбувається на тлі більш тривалого низхідного тренду — ще на початку жовтня криптовалюта торгувалася вище $120 000, однак відтоді ринок не зміг відновити стабільне зростання.

Причини та прогнози

Експерти пояснюють падіння одразу кількома факторами. Передусім - геополітична напруга, яка посилює загальний відтік інвесторів із ризикових активів, включно з криптовалютами.

За словами макростратега Academy Securities Пітера Чіра, біткоїн опинився під тиском ширшого розпродажу на фінансових ринках, який зачепив також акції. Додатковим негативом є зростання цін на енергоносії, що підвищує витрати на майнінг.

Водночас очікування інвесторів щодо можливого стимулювання ринку через нове законодавство не справджуються - увага влади США змістилася на військові події, що знижує інтерес до криптоактивів.

Ситуацію ускладнює і стрибок цін на нафту, пов’язаний із загрозами навколо Ормузької протоки. Це підсилює інфляційні та ринкові ризики.

Аналітики зазначають, що крипторинок, який працює безперервно, вже зараз сигналізує про настрої інвесторів: ф’ючерси на акції США знижуються, тоді як нафтові контракти зростають.

У результаті ризики для криптовалют залишаються підвищеними, а ринок поки не демонструє ознак стабільного відновлення.

Нагадаємо, світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні. Експерти попереджають: у найближчі дні дизель на АЗС може сягнути 90–95 грн за літр.