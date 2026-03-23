Биткоин упал ниже $69 тыс. из-за войны на Ближнем Востоке — происходящего на рынке

Биткоин и другие криптовалюты резко подешевели на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Крупнейшая криптовалюта упала до минимумов с начала марта, а рынок теряет позиции из-за роста рисков, дорогих энергоносителей и общей распродажи активов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

Крипторынок резко просел

Биткоин и другие криптовалюты продолжают дешеветь на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. В воскресенье самая большая криптовалюта теряла до 3,3%, опустившись до около $68 150 - минимального уровня с начала марта.

Еще более ощутимо просели альтокины: Ether подешевел почти на 5% - до $2 050. Также в минусе оказались Solana, XRP и Cardano.

В целом с конца февраля, когда началась эскалация, биткоин потерял около 20% стоимости. Текущее падение происходит на фоне более продолжительного нисходящего тренда – еще в начале октября криптовалюта торговалась выше $120 000, однако с тех пор рынок не смог восстановить стабильный рост.

Причины и прогнозы

Эксперты объясняют падение сразу несколькими факторами. Прежде всего - геополитическое напряжение, усиливающее общий отток инвесторов из рисковых активов, включая криптовалюты.

По словам макростратега Academy Securities Питера Чира, биткоин оказался под давлением более широкой распродажи на финансовых рынках, который задел также акции. Дополнительным негативом является рост цен на энергоносители, что увеличивает расходы на майнинг.

В то же время ожидания инвесторов относительно возможного стимулирования рынка через новое законодательство не сбываются - внимание властей США сместилось на военные события, что снижает интерес к криптоактивам.

Ситуацию усложняет и скачок цен на нефть, связанный с угрозами вокруг Ормузского пролива. Это усиливает инфляционные и рыночные опасности.

Аналитики отмечают, что работающий непрерывно крипторинок уже сейчас сигнализирует о настроениях инвесторов: фьючерсы на акции США снижаются, в то время как нефтяные контракты растут.

В результате риски для криптовалютов остаются повышенными, а рынок пока не демонстрирует признаков стабильного восстановления.

Напомним, мировые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что уже повлекло за собой резкое подорожание горючего в Украине. Эксперты предупреждают: в ближайшие дни дизель на АЗС может составить 90–95 грн за литр.