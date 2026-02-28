Запланована подія 2

Цены на биткоин и эфир резко упали после ударов США и Израиля по Ирану

биткоин
Цены на биткоин и эфир резко упали / Depositphotos

Цены на биткоин и другие криптовалюты резко снизились после того, как США и Израиль нанесли удары по целям в Иране, повлекши волны продаж на высокорисковых активах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Биткоин упал на 3,8% до $63 038, а эфир – на 4,5% до $1 836. Рыночная стоимость цифровых активов по данным CoinGecko снизилась примерно на $128 млрд.

Аналитики отмечают, что влияние макроэкономических и геополитических событий было ограничено, поскольку часть волатильности и кредитного плеча на рынке криптовалют уже исчерпана.

В то же время, ожидается приток инвестиций в традиционно безопасные активы, такие как золото, поскольку инвесторы ищут способы защитить капитал во время непредсказуемого конфликта.

Резкий рост давления со стороны продавцов деривативов биткоина утром субботы, когда объем продаж вырос примерно на $1,8 млрд, демонстрирует доминирование краткосрочного рискового поведения на рынке.

Эксперты отмечают, что потоки инвестиций больше обусловлены эмоциями и управлением рисками, чем фундаментальной структурой рынка.

Напомним, 2 февраля на азиатских торгах самая популярная криптовалюта мира упала на 2,5%, опустившись до отметки в $74 541. Это почти самый низкий уровень с момента возвращения Дональда Трампа к власти. Еще недавно актив стоил $126 000, но с тех пор он потерял около 40% своей стоимости.

Автор:
Татьяна Гойденко