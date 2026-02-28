Ціни на біткоїн і ефір різко впали після ударів США та Ізраїлю по Ірану

Ціни на біткоїн та інші криптовалюти різко знизилися після того, як США та Ізраїль завдали ударів по цілях в Ірані, спричинивши хвилі продажу на високоризикових активах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Біткоїн впав на 3,8% до $63 038, а ефір – на 4,5% до $1 836. Ринкова вартість цифрових активів за даними CoinGecko зменшилася приблизно на $128 млрд.

Аналітики зазначають, що вплив макроекономічних і геополітичних подій був обмежений, оскільки частина волатильності та кредитного плеча на ринку криптовалют вже вичерпана.

Водночас очікується приплив інвестицій у традиційно безпечні активи, такі як золото, оскільки інвестори шукають способи захистити капітал під час непередбачуваного конфлікту.

Різке зростання тиску з боку продавців деривативів біткоїна вранці суботи, коли обсяг продажу зріс приблизно на $1,8 млрд, демонструє домінування короткострокової ризикової поведінки на ринку.

Експерти наголошують, що потоки інвестицій більше зумовлені емоціями та управлінням ризиками, ніж фундаментальною структурою ринку.

Нагадаємо, 2 лютого на на азійських торгах найпопулярніша криптовалюта світу впала на 2,5%, опустившись до позначки $74 541. Це майже найнижчий рівень з моменту повернення Дональда Трампа до влади. Ще нещодавно актив коштував $126 000, але з того часу він втратив близько 40% своєї вартості.