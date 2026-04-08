Биткоин вырос до трехнедельного максимума на фоне деэскалации между США и Ираном: какая актуальная цена

Стоимость биткоина достигла самого высокого уровня с 18 марта. Это произошло после того, как США и Иран договорились о первоначальном прекращении огня. Самая популярная криптовалюта подорожала на 4,9% до 72 738 долларов, после чего цена скорректировалась до 71 300 долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Меньшие цифровые активы также показали рост, в том числе Ethereum подорожал на 7,4% до 2 273 долларов.

Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets, отметила: "Цена биткоина сегодня утром резко выросла благодаря временному прекращению огня и облегчению от того, что дальнейшей эскалации удалось избежать. Крипторинки, вероятно, сегодня последуют примеру акций и сырьевых товаров".

Рыночная динамика изменилась после решения президента Дональда Трампа приостановить бомбардировку Ирана на две недели. Это решение дало надежду на возобновление работы Ормузского пролива. В результате цены на нефть снизились, а стоимость акций выросла. Инвесторы опасались, что перебои со снабжением энергоносителей спровоцируют инфляцию и замедлят экономику.

Иван Лим, старший трейдер деривативов в FalconX, сообщил: "Я все еще ожидаю, что рынки будут оставаться нестабильными, пока мы не увидим устойчивого решения. В общем, пока тон положительный".

На этой неделе на рынке криптовалют зафиксировано усиление интереса со стороны институциональных инвесторов. В понедельник споту биткоин-ETF в США привлекли 471,3 миллиона долларов чистого притока. Для сравнения: на прошлой неделе этот показатель составил 22,3 миллиона долларов. В марте общий приток в ETF составил 1,3 миллиарда долларов, что свидетельствует о стабилизации после оттока капитала, начавшегося в ноябре 2025 года.

Несмотря на текущий рост, цена биткоина остается на 40% ниже рекордной отметки 126 000 долларов, зафиксированной в октябре.

Джефф Мэй, главный операционный директор BTSE, пояснил, что "вероятность бычьего рынка зависит от того, как возобновятся поставки нефти и газа в ближайшие месяцы и как это повлияет на инфляцию". Он добавил, что в случае снижения инфляции и решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам "может произойти рост цен на криптовалюты".

К моменту написания материала биткоин несколько возрос от утреннего показателя. Так на бирже Винанс ВТС стоил $71 708,04; Ethereum – $2 095,1; Solana - $80,65; XRP - $1,31.

Напомним, в понедельник, 6 апреля, стоимость первой криптовалюты впервые с 25 марта превысила психологическую границу в 70 000 долларов.