Цена на биткоин превысила 70 000 долларов: причины роста

Bitcoin
Биткойн и Эфир резко подорожали в понедельник / Depositphotos

В понедельник стоимость первой криптовалюты впервые с 25 марта превысила психологическую границу в 70 000 долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вoomberg .

Цена биткойна продемонстрировала рост на 3,5%, достигнув пика на уровне 70 200 долларов.

Вторая по капитализации криптовалюта, Эфир, прибавила в цене более 5%. Резкое удорожание активов привело к массовому закрытию медвежьих ставок, общая сумма которых за последние сутки составила около 273 миллионов долларов.

Аналитики связывают высокую волатильность с низкой ликвидностью из-за выходных дней в Европе и Азии.

Влияние заявлений Трампа

Напряженность на рынке усилилась после публикаций Дональда Трампа в социальных сетях. Президент США пригрозил Ирану масштабными последствиями, если Ормузский пролив не будет открыт для торговли.

Трамп не исключил, что удары по иранским электростанциям могут быть нанесены уже в ближайший вторник.

Это спровоцировало открытие значительного количества коротких позиций в течение выходных, которые были принудительно закрыты после открытия основных рынков.

Фото 2 — Цена на биткоин превысила 70 000 долларов: причины роста

Поиск дипломатического решения и стабильность спроса

Параллельно с агрессивными заявлениями появилась информация от издания Axios о попытках региональных посредников достичь перемирия. Это несколько успокоило рынки нефти, где цены опустились ниже 108 долларов за баррель.

В то же время инвесторы продолжают поддерживать спрос на спотовые биткойн-ETF, чистый приток в которые за прошлую неделю составил 22,3 миллиона долларов.

Эксперты отмечают, что текущий рост обусловлен стабильным распределением капитала, а не чрезмерным использованием кредитного плеча.

Прогнозы дальнейшего движения цены

В последние недели биткойн торгуется в диапазоне от 65 000 до 75 000 долларов.

Несмотря на восстановление, актив остается значительно ниже своего исторического пика в 126 000 долларов, зафиксированный в октябре.

Специалисты считают, что ключевым уровнем поддержки сейчас зона 65 000–66 000 долларов, пробитие которой может привести к ослаблению покупательной активности.

Напомним, в конце февраля цены на биткоин и другие криптовалюты резко снизились после того, как США и Израиль нанесли удары по целям в Иране, повлекши волны продаж на высокорисковых активах.

Автор:
Татьяна Бессараб