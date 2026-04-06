Ціна на біткоїн перевищила 70 000 доларів: причини зростання

Bitcoin
Біткойн та Ефір різко подорожчали у понеділок / Depositphotos

У понеділок вартість першої криптовалюти вперше з 25 березня перевищила психологічну межу в 70 000 доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вoomberg.

Ціна біткойна продемонструвала зростання на 3,5%, досягнувши піку на рівні 70 200 доларів.

Друга за капіталізацією криптовалюта, Ефір, додала в ціні понад 5%. Різке подорожчання активів призвело до масового закриття ведмежих ставок, загальна сума яких за останню добу склала близько 273 мільйонів доларів.

Аналітики пов'язують високу волатильність із низькою ліквідністю через вихідні дні в Європі та Азії.

Вплив заяв Трампа 

Напруженість на ринку посилилася після публікацій Дональда Трампа в соціальних мережах. Президент США пригрозив Ірану масштабними наслідками, якщо Ормузька протока не буде відкрита для торгівлі.

Трамп не виключив, що удари по іранських електростанціях можуть бути завдані вже найближчого вівторка.

Це спровокувало відкриття значної кількості коротких позицій протягом вихідних, які згодом були примусово закриті після відкриття основних ринків.

Пошук дипломатичного рішення та стабільність попиту

Паралельно з агресивними заявами з'явилася інформація від видання Axios про спроби регіональних посередників досягти перемир'я. Це дещо заспокоїло ринки нафти, де ціни опустилися нижче 108 доларів за барель.

Водночас інвестори продовжують підтримувати попит на спотові біткойн-ETF, чистий приплив у які за минулий тиждень становив 22,3 мільйона доларів.

Експерти зазначають, що поточне зростання зумовлене стабільним розподілом капіталу, а не надмірним використанням кредитного плеча.

Прогнози подальшого руху ціни

Протягом останніх тижнів біткойн торгується в діапазоні від 65 000 до 75 000 доларів.

Попри відновлення, актив залишається значно нижчим за свій історичний пік у 126 000 доларів, зафіксований у жовтні.

Фахівці вважають, що ключовим рівнем підтримки зараз є зона 65 000–66 000 доларів, пробиття якої може призвести до послаблення купівельної активності.

Нагадаємо, в кінці лютого ціни на біткоїн та інші криптовалюти різко знизилися після того, як США та Ізраїль завдали ударів по цілях в Ірані, спричинивши хвилі продажу на високоризикових активах. 

Автор:
Тетяна Бесараб