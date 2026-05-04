Біткоїн досяг максимуму за три місяці: скільки коштує криптовалюта?

Криптовалюта Bitcoin (біткоїн) вперше за понад три місяці перевищила позначку у 80 тисяч доларів на тлі зростання фондових ринків і підвищеного інтересу інвесторів до ризикових активів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Вартість і динаміка

У понеділок, 4 травня, вартість криптовалюти зросла на 2,1% - до 80 594 доларів, що стало найвищим рівнем із кінця січня. Разом із біткоїном позитивну динаміку продемонстрували й інші цифрові активи, зокрема Ethereum.

Попри нинішнє зростання, раніше біткоїн пережив значну корекцію: після рекордних понад 126 000 доларів у жовтні минулого року його курс знизився до близько 60 000 доларів у лютому. Відтоді актив поступово відновлює позиції.

Станом на ранок понеділка ціна дещо скоригувалася і утримувалася трохи вище 80 000 доларів.

Причини зростання

Одним із ключових факторів підйому стало зміцнення глобальних ринків: індекс азійських акцій від MSCI наблизився до історичних максимумів на тлі сильних фінансових результатів технологічних компаній.

Додаткову підтримку крипторинку забезпечує зростання інституційного попиту. Зокрема, за даними Bloomberg, лише за один день біржові фонди на біткоїн у США зафіксували чистий приплив у 630 млн доларів.

Водночас на ринки впливають і геополітичні фактори. Президент США Дональд Трамп заявив про намір забезпечити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку, тоді як Іран попереджає про ризики ескалації у разі втручання.

Аналітики також звертають увагу на активність інституційних інвесторів на ринку деривативів, що свідчить про очікування подальшого зростання - до рівня близько 85 000 доларів у короткостроковій перспективі.

Окремим драйвером оптимізму є можливе просування регулювання ринку стейблкоїнів у США, що може відкрити шлях до ширших законодавчих змін у сфері криптовалют.

Експерти підкреслюють: закріплення біткоїна вище позначки у 80 000 доларів може стати сигналом для подальшого зміцнення всього крипторинку.

Нагадаємо, у квітні біткоїн зріс до рівня 78 155 доларів. Позитивна динаміка була зумовлена заявою Ірану про повне відкриття Ормузької протоки для комерційних перевезень, що знизило геополітичні ризики.