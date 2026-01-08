- Категорія
Військовий збір: скільки українці спрямували на захист держави у 2025 році
У Міністерстві фінансів підбили підсумки надходжень від військового збору за минулий рік. Згідно з оперативними даними Казначейства, у 2025 році українці спрямували на захист держави 163,6 млрд грн через цей внесок.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінфіну.
Зазначається, що видатки на безпеку й оборону торік склали майже 2,67 трлн грн, тобто в середньому понад 7,3 млрд грн щодня. Це дозволило покрити 22 дні безперервного захисту країни.
"Під час війни кожен день має значення. Військовий збір — це не просто податок, це елемент загальнонаціональної солідарності. Кожна гривня працює на підтримку ЗСУ та життєздатність країни", — наголошують у відомстві.
Крім військового збору, ключовими джерелами фінансування армії залишаються:
- Податок на прибуток, ПДВ та ПДФО;
- Акцизи та рентна плата;
- Дивіденди від державних підприємств;
- Внутрішні запозичення через військові облігації (ОВДП).
Мінфін наголошує, що військовий збір є елементом загальнонаціональної солідарності в умовах війни. Кошти, сплачені платниками податків, спрямовуються на першочергові потреби — забезпечення сил оборони та безпеки.
Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року платники податків сплатили до держбюджету понад 75 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 55 млрд грн перевищує показник за аналогічний період 2024 року (20 млрд грн).