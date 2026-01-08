- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Военный сбор: сколько украинцы направили в защиту государства в 2025 году
В Министерстве финансов подвели итоги поступлений от военного сбора за прошлый год. Согласно оперативным данным Казначейства, в 2025 году украинцы направили в защиту государства 163,6 млрд грн из-за этого взноса.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минфина.
Отмечается, что расходы на безопасность и оборону в прошлом году составили почти 2,67 трлн грн, то есть в среднем более 7,3 млрд. грн. ежедневно. Это позволило покрыть 22 дня непрерывной защиты страны.
"Во время войны каждый день имеет значение. Военный сбор — это не просто налог, это элемент общенациональной солидарности. Каждая гривна работает в поддержку ВСУ и жизнеспособности страны", — отмечают в ведомстве.
Помимо военного сбора, ключевыми источниками финансирования армии остаются:
- Налог на прибыль, НДС и НДФЛ;
- Акцизы и рентная плата;
- Дивиденды от государственных предприятий;
- Внутренние заимствования через военные облигации (ОВГЗ).
Минфин отмечает, что военный сбор является элементом общенациональной солидарности в условиях войны. Денежные средства, уплаченные налогоплательщиками, направляются на первоочередные нужды — обеспечение сил обороны и безопасности.
Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года налогоплательщики уплатили в госбюджет более 75 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 55 млрд грн превышает показатель за аналогичный период 2024 года (20 млрд грн).