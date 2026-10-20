В Україні спростили підключення розподіленої генерації і модульних котелень до газових мереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) спростила процедуру отримання технічних умов на приєднання об’єктів розподіленої генерації та блочно-модульних котелень до газових мереж.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба регулятора.

НКРЕКП ухвалила відповідні зміни до постанови № 355. Вони стосуються газопоршневих і газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень та пов'язаного з ними обладнання.

Основні умови та зміни

Під час дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його скасування відсутність повністю оформленого речового права на земельну ділянку не буде підставою для відмови у видачі технічних умов. Для розпочаття процедури приєднання достатньо мати згоду власника та користувача земельної ділянки на розміщення обладнання.

Новий порядок діє як для газотранспортної, так і для газорозподільних систем. Це дає змогу розпочинати роботи з приєднання, не чекаючи завершення тривалих юридичних процедур оформлення прав на землю. Водночас усі інші вимоги щодо приєднання об'єктів залишаються чинними.

В НКРЕКП зазначили, що це рішення має на меті усунути затримки у зведенні об’єктів розподіленої генерації та встановленні блочно-модульних котелень для зміцнення енергосистеми та забезпечення стабільного постачання енергії.

Нагадаємо, НКРЕКП на засіданні 20 жовтня погодила зміни, які розширюють можливості залучення генеруючих потужностей з усієї Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.