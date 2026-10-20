В Украине упростили подключение распределенной генерации и модульных котельных к газовым сетям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила процедуру получения технических условий на присоединение объектов распределенной генерации и блочно-модульных котельных к газовым сетям.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

НКРЭКУ приняла соответствующие изменения в постановление № 355. Они касаются газопоршневых и газотурбинных установок, в том числе когенерационных, блочно-модульных котельных и связанного с ними оборудования.

Основные условия и изменения

Во время действия военного положения и в течение шести месяцев после отмены отсутствие полностью оформленного вещного права на земельный участок не будет основанием для отказа в выдаче технических условий. Для начала процедуры присоединения достаточно иметь согласие владельца и пользователя земельного участка на размещение оборудования.

Новый порядок действует как для газотранспортных, так и для газораспределительных систем. Это позволяет начинать работы по присоединению, не дожидаясь завершения длительных юридических процедур оформления прав на землю. В то же время все другие требования по присоединению объектов остаются в силе.

В НКРЭКУ отметили, что это решение должно устранить задержки в возведении объектов распределенной генерации и установке блочно-модульных котельных для укрепления энергосистемы и обеспечения стабильной поставки энергии.

Напомним, НКРЭКУ на заседании 20 октября согласовала изменения, расширяющие возможности привлечения генерирующих мощностей со всей Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины.