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В Украине упростили подключение распределенной генерации и модульных котельных к газовым сетям
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила процедуру получения технических условий на присоединение объектов распределенной генерации и блочно-модульных котельных к газовым сетям.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.
НКРЭКУ приняла соответствующие изменения в постановление № 355. Они касаются газопоршневых и газотурбинных установок, в том числе когенерационных, блочно-модульных котельных и связанного с ними оборудования.
Основные условия и изменения
Во время действия военного положения и в течение шести месяцев после отмены отсутствие полностью оформленного вещного права на земельный участок не будет основанием для отказа в выдаче технических условий. Для начала процедуры присоединения достаточно иметь согласие владельца и пользователя земельного участка на размещение оборудования.
Новый порядок действует как для газотранспортных, так и для газораспределительных систем. Это позволяет начинать работы по присоединению, не дожидаясь завершения длительных юридических процедур оформления прав на землю. В то же время все другие требования по присоединению объектов остаются в силе.
В НКРЭКУ отметили, что это решение должно устранить задержки в возведении объектов распределенной генерации и установке блочно-модульных котельных для укрепления энергосистемы и обеспечения стабильной поставки энергии.
Напомним, НКРЭКУ на заседании 20 октября согласовала изменения, расширяющие возможности привлечения генерирующих мощностей со всей Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины.