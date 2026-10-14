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"Газмережі" запустили вже 140 об’єктів газової генерації: які плани до кінця року

Людмила Кіндер
Людмила Кіндер розповіла про розвиток газової генерації та співпрацю з видобувними компаніями / Фото: "Газмережі"

У 2026 році “Газорозподільні мережі України” вже реалізували 140 об’єктів розподіленої газової генерації. До кінця року компанія планує завершити ще 86.

Як пише Dilo, про про розвиток цього напряму та співпрацю з видобувними компаніями розповіла голова правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" Людмила Кіндер під час Київської нафтогазової конференції "Нафта і газ України".

"Газорозподіл і видобуток мають працювати як одна інфраструктурна система. Для бізнесу взаємодія з нами має бути зрозумілою: є конкретна потреба – разом визначаємо технічне рішення і доводимо його до реалізації", – зазначила вона.

Як підключають об’єкти газової генерації

Для запуску таких об’єктів потрібно оцінити технічні можливості газових мереж, розробити проєкт, побудувати необхідну інфраструктуру, підключити обладнання та подати газ. Технічне рішення визначають окремо для кожного об’єкта з урахуванням його параметрів і можливостей мережі.

Співпраця з видобувними компаніями також охоплює приєднання до газорозподільних мереж, подачу газу, комерційний облік, підключення виробничих об’єктів і модернізацію вузлів обліку.

Як працюватимуть із великими замовниками

Для компаній, які мають об’єкти в різних регіонах, "Газмережі" планують застосовувати портфельний підхід. Він передбачає комплексне опрацювання проєктів одного замовника, попереднє узгодження технічних вимог, взаємодію з регіональними філіями та визначення черговості робіт.

Нагадаємо, ТОВ "Газорозподільні мережі України" у 2026 році отримало понад 2,3 тис. звернень від бізнесу щодо приєднання до газових мереж, реконструкції об'єктів та інших будівельних робіт. Це приблизно стільки ж, скільки компанія отримала загалом за два попередні роки.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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