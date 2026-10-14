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"Газсети" запустили уже 140 объектов газовой генерации: какие планы до конца года

Людмила Киндер
Людмила Киндер рассказала о развитии газовой генерации и сотрудничестве с добывающими компаниями/Фото: "Газсети"

В 2026 году Газораспределительные сети Украины уже реализовали 140 объектов распределенной газовой генерации. До конца года компания планирует завершить еще 86 человек.

Как пишет Dilo, о развитии этого направления и сотрудничестве с добывающими компаниями рассказала председатель правления ООО "Газораспределительные сети Украины" Людмила Киндер во время Киевской нефтегазовой конференции "Нефть и газ Украины".

"Газораспределение и добыча должны работать как одна инфраструктурная система. Для бизнеса взаимодействие с нами должно быть понятным: есть конкретная потребность – вместе определяем техническое решение и доводим его до реализации", – отметила она.

Как подключают объекты газовой генерации

Для запуска таких объектов следует оценить технические возможности газовых сетей, разработать проект, построить необходимую инфраструктуру, подключить оборудование и подать газ. Техническое решение определяется отдельно для каждого объекта с учетом его параметров и возможностей сети.

Сотрудничество с добывающими компаниями также охватывает присоединение к газораспределительным сетям, подачу газа, коммерческий учет, подключение производственных объектов и модернизацию узлов учета.

Как будут работать с крупными заказчиками

Для компаний, имеющих объекты в разных регионах, "Газсети" планируют применять портфельный подход. Он предусматривает комплексную проработку проектов одного заказчика, предварительное согласование технических требований, взаимодействие с региональными филиалами и определение очередности работ.

Напомним, ООО "Газораспределительные сети Украины" в 2026 году получило более 2,3 тыс. обращений от бизнеса о присоединении к газовым сетям, реконструкции объектов и других строительных работ. Это примерно столько же, сколько компания получила всего за два предыдущих года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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