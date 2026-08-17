Газовая генерация в Украине: Кабмин планирует запустить 800 МВт в 2026 году

Кабмин планирует в 2026 году ввести в эксплуатацию минимум 800 МВт газовой генерации, из которых не менее 200 МВт должны обеспечить государственные энергокомпании. Параллельно перед отопительным сезоном 2026-2027 годов должны провести плановые ремонты энергетического оборудования общей мощностью не менее 8 ГВт.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Развитие распределенной генерации правительство определило одной из основных задач в энергетике на 2026 год. Такое поколение предполагает использование большого количества относительно небольших установок в разных регионах вместо концентрации производства электроэнергии только на больших электростанциях. Это должно уменьшать последствия атак на отдельные энергообъекты.

Из запланированных по меньшей мере 800 МВт нового газового поколения не менее 200 МВт должны ввести государственные энергетические компании.

Еще одной задачей перед зимой станет ремонт оборудования АЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС общей мощностью не менее 8 ГВт.

Кабмин также намерен завершить мероприятия по усилению инженерно-технической защиты первого и второго уровней на определенных объектах критической энергетической инфраструктуры.

Среди других задач на 2026 год – формирование стратегических запасов природного газа, запуск системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов и увеличение собственной добычи газа.

В 2026-2027 годах правительство также планирует завершить подготовку к интеграции украинских рынков электроэнергии и природного газа во внутренний рынок ЕС.

Отдельный блок касается государственных предприятий. В 2027 году в сферу управления Фонда государственного имущества планируют передать все предприятия топливно-энергетического комплекса, определенные для приватизации или ликвидации.

Напомним, на июнь мощность распределенной газовой генерации в Украине уже превысила 1,8 ГВт. Тогда еще 249 установок общей мощностью более 522 МВт находились на этапе строительства.