Газова генерація в Україні: Кабмін планує запустити 800 МВт у 2026 році

Кабмін планує у 2026 році ввести в експлуатацію щонайменше 800 МВт газової генерації, з яких не менше 200 МВт мають забезпечити державні енергокомпанії. Паралельно перед опалювальним сезоном 2026-2027 років мають провести планові ремонти енергетичного обладнання загальною потужністю не менше 8 ГВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Розвиток розподіленої генерації уряд визначив одним з основних завдань в енергетиці на 2026 рік. Така генерація передбачає використання великої кількості відносно невеликих установок у різних регіонах замість концентрації виробництва електроенергії лише на великих електростанціях. Це має зменшувати наслідки атак на окремі енергооб'єкти.

Із запланованих щонайменше 800 МВт нової газової генерації не менше 200 МВт повинні ввести державні енергетичні компанії.

Ще одним завданням перед зимою стане ремонт обладнання АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та ГАЕС загальною потужністю не менше 8 ГВт.

Кабмін також планує завершити заходи з посилення інженерно-технічного захисту першого та другого рівнів на визначених об'єктах критичної енергетичної інфраструктури.

Серед інших завдань на 2026 рік — формування стратегічних запасів природного газу, запуск системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів і збільшення власного видобутку газу.

У 2026-2027 роках уряд також планує завершити підготовку до інтеграції українських ринків електроенергії та природного газу до внутрішнього ринку ЄС.

Окремий блок стосується державних підприємств. У 2027 році до сфери управління Фонду державного майна планують передати всі підприємства паливно-енергетичного комплексу, які визначені для приватизації або ліквідації.

Нагадаємо, станом на червень потужність розподіленої газової генерації в Україні вже перевищила 1,8 ГВт. Тоді ще 249 установок загальною потужністю понад 522 МВт перебували на етапі будівництва.