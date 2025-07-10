Україна будує 700 МВт вітрових потужностей та 200 МВт накопичувачів енергії

Україна активно розвиває "зелену" енергетику: наразі будується понад 700 МВт вітрових електростанцій та понад 200 МВт систем накопичення енергії (СНЕ, BESS).

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков, передає "Інтерфакс-Україна".

Під час панельної дискусії на URC-2025 у Римі, присвяченій інвестуванню в енергетичну стійкість та відновлення України він заявив, що Україна наразі будує понад 700 МВт нових вітрових потужностей.

Також зводиться понад 200 МВт систем накопичення енергії (BESS), які є ключовими для створення сучасної та гнучкої мережі.

Конеченков додав, що між 2022 роком та першим кварталом 2025 року Україна ввела в експлуатацію 258 МВт нових потужностей ВЕС, 50% з яких було профінансовано міжнародними інвесторами.

"Це свідчить про міцний фундамент довіри та партнерства, який ми мали до війни, фундамент, який ми зараз відновлюємо", – зробив висновок глава УВЕА, наголосивши, що "український ринок вітроенергетики не просто виживає, він активний, зростає та відкритий для бізнесу" - наголосив він.

При цьому він звернув увагу, що географічно фокус нового розвитку природно змістився до західних регіонів України, які є безпечнішими.

За його даними, всього Україна має 1,9 ГВт встановленої потужності ВЕС, 69% якої перебуває на тимчасово окупованій території.

Конеченков підкреслив, що зростання ринку обумовлене також низкою стратегічних планів розвитку ВДЕ, зокрема, Національним планом дій з відновлюваної енергетики, який встановив чітку мету досягти 6,2 ГВт ВЕС до 2030 року.

Нагадаємо, група компаній "Еко-Оптіма", яка належить Зіновію Козицькому, планує побудувати новий вітровий парк поблизу Белза у Львівській області потужністю до 100 МВт.