Украина строит 700 МВт ветровых мощностей и 200 МВт накопителей энергии

Украина активно развивает "зеленую" энергетику: в настоящее время строится более 700 МВт ветровых электростанций и более 200 МВт систем накопления энергии (СНЭ, BESS).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков, передает "Интерфакс-Украина".

Во время панельной дискуссии на URC-2025 в Риме, посвященной инвестированию в энергетическую устойчивость и восстановление Украины, он заявил, что Украина сейчас строит более 700 МВт новых ветровых мощностей.

Также возводится более 200 МВт систем накопления энергии (BESS), ключевых для создания современной и гибкой сети.

Конеченков добавил, что между 2022 годом и первым кварталом 2025 года Украина ввела в эксплуатацию 258 МВт новых мощностей ВЭС, 50% из которых были профинансированы международными инвесторами.

"Это свидетельствует о крепком фундаменте доверия и партнерства, который мы имели до войны, фундаменте, который мы сейчас восстанавливаем", — заключил глава УВЕА, подчеркнув, что "украинский рынок ветроэнергетики не просто выживает, он активен, растет и открыт для бизнеса" — подчеркнул он.

При этом он обратил внимание, что географически фокус нового развития естественно сместился в западные регионы Украины, которые являются более безопасными.

По его данным, всего у Украины 1,9 ГВт установленной мощности ВЭС, 69% которой находится на временно оккупированной территории.

Конеченков подчеркнул, что рост рынка обусловлен также рядом стратегических планов развития ВИЭ, в частности, Национальным планом действий по возобновляемой энергетике, который установил четкую цель достичь 6,2 ГВт ВЭС к 2030 году.

Напомним, группа компаний "Эко-Оптима", принадлежащая Зиновию Козыцкому, планирует построить новый ветровой парк вблизи Белза во Львовской области мощностью до 100 МВт.