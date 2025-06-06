Девелопер ветровых электростанций планирует привлекать средства мелких инвесторов

Компания "Ветропарки Украины" планирует привлекать средства от мелких инвесторов для строительства ветровых электростанций. Об этом в блицинтервью Delo.ua рассказал генеральный директор компании Владислав Еременко.

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"Наша группа уже работает в этом направлении и мы доработаем этот механизм. Если компания Inzhur может, то почему мы нет? Каждый украинский инвестор хочет иметь документ, подтверждающий, что он является собственником или совладельцем, чтобы он мог воспользоваться этой собственностью, продать ее, обменять или передать по наследству.

По его словам, в среднем в проектах "Ветропарков Украина" доля банковских кредитов составляет 70%, а 30% — средства инвесторов.

В настоящее время компания завершает строительство ветропарка в Нижних Воротах Закарпатской области, а также планирует возобновить строительство ветропарка на горной долине Руна .

Что известно о ООО "Управляющая компания "Ветряные парки Украины"

Это компания, которая уже более 12 лет работает на украинском рынке, в 2022 году была релокована из Краматорска в Закарпатье. Согласно данным YouControl, среди участников и основателей компании есть оффшорная Астрелла Холдингз Лимитед, ООО "Промаудит" (имеющая непосредственную связь с Максимом Ефимовым, экснардепом), конечный бенефициар – Эдуард Мкртчан.

"Ветряные парки Украины" входят в одну группу влияния — группу братьев Мкртчан, Эдуарда и Рафаэля, и имеют связь, как уже очевидно, с группой Максима Ефимова, который в декабре 2023 составил свой мандат нардепа. Он входил в группу депутатов "Доверие", состоявшую из части бывших нардепов от ныне запрещенной партии ОПЗЖ.

Отец братьев Мкртчан, Олег, ранее являлся генеральным директором одной из крупнейших корпораций Украины – "Индустриального союза Донбасса", где председателем совета директоров был олигарх Сергей Тарута. К слову, половина акций корпорации принадлежала российским инвесторам.

О планах застройщика "Ветропарки Украина", трендах на украинском рынке ветровой энергетики и конфликте вокруг строительства ветропарка на горной долине Руна читайте в блицинтервью Владислава Еременко на Delo.ua .