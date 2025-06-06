Девелопер вітрових електростанцій планує залучати кошти дрібних інвесторів

Компанія “Вітропарки України” планує залучати кошти від дрібних інвесторів для будівництва вітрових електростанцій. Про це в бліцінтерв'ю Delo.ua розповів генеральний директор компанії Владислав Єременко.

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"Наша група вже працює в цьому напрямку і ми доопрацюємо цей механізм. Якщо компанія Inzhur може, то чому ми ні? Кожен український інвестор хоче мати документ, що підтверджуватиме, що він є власником або співвласником, щоб він міг скористатися цією власністю, продати її, обміняти або передати в спадок. Цей механізм поки що не відпрацьований, але ми дуже активно вивчаємо це питання", — сказав Єременко.

За його словами, в середньому в проєктах "Вітропарків Україна" частка банківських кредитів складає 70%, а 30% — кошти інвесторів.

Наразі компанія завершує будівництво вітропарку в Нижніх Воротах Закарпатської області, а також планує відновити будівництво вітропарку на полонині Руна.

Що відомо про ТзОВ "Управляюча компанія "Вітряні парки України"

Це компанія, яка вже понад 12 років працює на українському ринку, у 2022 році була релокована з Краматорська до Закарпаття. Згідно з даними YouControl, серед учасників і засновників компанії є офшорна Астрелла Холдінгз Лімітед, ТОВ "Промаудит" (яке має безпосередній зв’язок з Максимом Єфімовим, екснардепом), кінцевий бенефіціар – Едуард Мкртчан.

"Вітряні парки України" входять до однієї групи впливу – групи братів Мкртчан, Едуарда та Рафаеля, та мають зв’язок, як уже очевидно, з групою Максима Єфімова, який у грудні 2023 року склав свій мандат нардепа. Він входив до групи депутатів "Довіра", що складалася з частини колишніх нардепів від нині забороненої партії ОПЗЖ.

Батько братів Мкртчан, Олег, раніше був генеральним директором однієї з найбільших корпорацій України – "Індустріального союзу Донбасу", де головою ради директорів був олігарх Сергій Тарута. До слова, половина акцій корпорації належала російським інвесторам.

Про плани забудовника "Вітропарки Україна", тренди на українському ринку вітрової енергетики та конфлікт навколо будівництва вітропарку на полонині Руна читайте в бліцінтерв'ю Владислава Єременко на Delo.ua.