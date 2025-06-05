"70% звинувачень — вигадки": CEO "Френдлі Віндтехнолоджі" про вітропарк на полонині Руна

Генеральний директор "Френдлі Віндтехнолоджі" Владислав Єременко у бліцінтерв'ю розповів Delo.ua про плани компанії на 2025 рік, тренди на українському ринку вітрової енергетики, плани щодо залучення дрібних інвесторів та своє бачення щодо конфлікту навколо будівництва вітропарку на полонині Руна на Закарпатті.

Які потужності ви плануєте ввести в експлуатацію у цьому році?

— Зараз у нас два проєкти Ми завершуємо будівництво ВЕС у Нижньоворітській громаді, де плануємо остаточно завершити монтаж усіх турбін. Зараз вже під'єднано до мережі 9,6 МВт. А загалом там буде 71,2 МВт. Паралельно з цим ми почали реалізацію проєкту на полонині Руна і будемо дивитися як він буде виконуватися в цьому році.

Це досить скандальний проєкт. В січні будівництво вітропарку призупинили, а Міндовкілля зупинило розгляд документів. Ви вважаєте, що ситуація зміниться?

— Це звичайний проєкт на ділянці з привабливим вітропотенціалом, який може бути збудованим та приносити користь громаді. Я не бачу в цьому нічого скандального. Певна група осіб, які професійно займаються опонуванням та не пропонують жодних альтернатив як для зміцнення енергопотенціалу країни, так і для розвитку громад. Окрім того, що замість вітряків краще було б зробити якісь туристичні маршрути - без жодної конкретики. Навколо нашого проєкту почалася ціла історія, навіть, з листами до правоохоронних органів. Слід зауважити, що близько 70% того, що вони там пишуть — вигадані факти та чиясь особиста думка. Проте, правоохоронці вимушені реагувати.

Ми ж зі свого боку, будуємо проєкт, з якого громада матиме 3% коштів від реалізації згенерованої електроенергії. Тим більше, що полонина Руна вже була урбанізована і ми не зробили там нічого принципово нового, полагодили дорогу і будуватимемо вітростанції на окремих локаціях.

Щодо Міндовкілля, то дійсно, вони призупинили розгляд наших документів. Але ми перебуваємо в тривалому діалозі з міністерством, враховуючи попередні реалізовані проєкти, і переконані, що зокрема екологічний моніторинг проведений належним чином, всі документи відповідають вимогам та чинному законодавству. Сподіваємося, що після завершення судового розгляду зможемо продовжити процедуру і розпочати будівництво.

Яка зараз економіка вітрової енергетики з урахуванням того, що "зелений" тариф фактично не працює? Наскільки вигідно наразі інвестувати у цю галузь?

— В Україні зараз не зовсім стандартна ситуація. Ми маємо стійкий попит на електроенергію, що значно перевищує пропозицію. Перш за все через руйнування підстанцій. Тож будь-яка розгалужена генерація є плюсом для нашої країни.

Я не можу сказати, що "зелений тариф" не працює. Багато наших колег продовжують співпрацювати з ДП "Гарантований Покупець" та продають електроенергію саме за "зеленим" тарифом. Це більше стосується сонячної енергетики, ніж вітрової.

Саме наша компанія ще у 2022 році вирішила перейти на торгівлю на ринкових засадах на ринку "на добу наперед", оскільки ми дивимось на перспективу. Зелений тариф це "пільга", що встановлюється країною доки в ній не сформується прошарок інвесторів в ВДЕ. Ми бачимо, що сьогодні основна функція "зеленого" тарифу вже виконана: тариф дав можливість розвинути галузь в країні та дати компаніям досвід експлуатації. Далі цей досвід розвиватиметься на ринкових засадах.

Зараз багато компаній дивляться в бік вітру. Мова йде, як про тих хто нещодавно активно будував СЕС, так і про непрофільних інвесторів, таких як OKKO. Як Ви вважаєте це стійкий тренд чи ситуативний?

— У світі йде перехід від спалювання вуглеводнів, як моторного палива до споживання електроенергії. Питання лише в тому, як цю електроенергію генеруватимуть. ОККО чітко розуміє, що їм потрібно диверсифікувати свій бізнес. Один зі шляхів диверсифікації — виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. А вітер порівняно з іншими ВДЕ має найвищий коефіцієнт використання потужності. Тому логічно що компанія рухається в цьому напрямку.

Я вважаю, що це стійкий тренд. Компанії, які отримали досвід в девелопменті простіших проєктів, таких як СЕС, зараз дивляться в бік будівництва вітростанцій. В Українських реаліях ми маємо 8 років окупності та 25 років термін експлуатації вітростанції. Цей бізнес досить зрозумілий і в цьому не так багато ризиків, навіть в сьогоднішніх умовах. Тож я думаю, що в найближчі роки в Україні все більше компаній приходитимуть в цей сектор.

Ви минулого разу говорили, що для реалізації проєктів залучаєте як банківське фінансування, так і кошти інвесторів. Яке загалом співвідношення між коштами інвесторів та банків. Який мінімальний поріг входу для інвесторів?

В середньому частка банківських кредитів в наших проєктах складає 70%, а 30% — кошти інвесторів. У нас немає мінімального чи максимального порогу входу в проєкт. Інвестори можуть самі об'єднуватися в групи, а деколи ми їм в цьому допомагаємо.

Все залежить не від того скільки грошей на руках у конкретного інвестора, а від того як збудована фінансова система в країні. Будь-який інвестор, незалежно від того скільки в нього грошей, хоче розуміти, як він ці гроші поверне.

Проблема лише в тому, що ми поки ще не маємо дійсно ефективного механізму "роздрібних інвестицій". Ми бачимо, що держава робить конкретні умови для побудови такої системи інвестицій, в тому числі державні банки. Це поки що перші кроки, але система поступово перебудовується в більш європейську модель. Тому про "поріг входу" в наші проєкти більш детально розказати про це під кінець року, коли з боку держави вже буде вибудована система стимулювання залучення таких інвестицій від невеликих інвесторів.

Ви будете залучати кошти на ваші проєкти у дрібних інвесторів?

Наша група вже працює в цьому напрямку і ми доопрацюємо цей механізм. Якщо компанія Inzhur може, то чому ми ні? Кожен український інвестор хоче мати документ, що підтверджуватиме, що він є власником або співвласником, щоб він міг скористатися цією власністю, продати її, обміняти або передати в спадок. Цей механізм поки що не відпрацьований, але ми дуже активно вивчаємо це питання.

Які сьогодні взагалі інвестиційні можливості у населення або невеликих підприємців? Можна вкласти гроші в депозит, цінні папери, в тому числі державні, або інвестувати в нерухомість. Це той набір інструментів, яким користується кожен, хто розмірковує, як йому бути, якщо не вистачатиме пенсії. Ми разом з державою зможемо запропонувати альтернативний механізм.