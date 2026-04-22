ДТЭК Ахметова построит крупнейшую в Европе ветровую электростанцию в Полтавской области за 1,2 млрд евро

Группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова планирует строительство в Полтавской области крупнейшей в Европе ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 650 МВт общей стоимостью 1,2 миллиарда евро.

Детали новой ВЭС

Станция будет состоять из около 100 ветровых турбин. Она укрепит энергетическую безопасность страны, замещая генерирующие мощности, поврежденные или уничтоженные в результате российских атак.

"Эти новые децентрализованные проекты усилят энергетическую устойчивость Украины, одновременно делая вклад в европейскую энергетическую безопасность и переход к чистой энергии, поддерживая более глубокую интеграцию с энергетическими рынками ЕС и отвечая приоритетам инвесторов", - отмечают в компании.

Мощность Полтавской ВЭС составляет 650 МВт, что значительно превышает мощность Тилигульской ВЭС в 500 МВт.

ДТЭК заключил соглашение с производителем ветротурбин Vestas по ее достройке еще в январе 2025 года. В конце июня 2024 года группа "ДТЭК ВДЭ" получила технические условия для подключения Полтавской ветровой электростанции к энергосистеме, что является важным этапом проектирования подстанции для сбора мощности будущей станции.

Также ДТЭК получила грант от Норвежского агентства по развитию и сотрудничеству (Norad) в размере 5,5 млн норвежских крон (487 000 евро) на реализацию проекта Полтавской ВЭС, которая станет крупнейшим объектом ветровой генерации в Украине и Европе.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Во время войны ДТЭК ввел в эксплуатацию 114 МВт новых ветровых мощностей на Тилигульской ВЭС на юге Украины и строит еще 384 МВт, доведя общий объем инвестиций в этот проект до €650 млн.

Компания также запустила систему хранения энергии мощностью 200 МВт – крупнейшую в Украине – и реализует ряд других проектов в сфере возобновляемой энергетики.