ДТЭК Ахметова построит крупнейшую в Европе ветровую электростанцию в Полтавской области за 1,2 млрд евро

ДТЭК построит на Полтавщине ветровую электростанцию мощностью 650 МВт / ДТЭК

Группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова планирует строительство в Полтавской области крупнейшей в Европе ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 650 МВт общей стоимостью 1,2 миллиарда евро.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании.

Детали новой ВЭС

Станция будет состоять из около 100 ветровых турбин. Она укрепит энергетическую безопасность страны, замещая генерирующие мощности, поврежденные или уничтоженные в результате российских атак.

"Эти новые децентрализованные проекты усилят энергетическую устойчивость Украины, одновременно делая вклад в европейскую энергетическую безопасность и переход к чистой энергии, поддерживая более глубокую интеграцию с энергетическими рынками ЕС и отвечая приоритетам инвесторов", - отмечают в компании.

Мощность Полтавской ВЭС составляет 650 МВт, что значительно превышает мощность Тилигульской ВЭС в 500 МВт.

ДТЭК заключил соглашение с производителем ветротурбин Vestas по ее достройке еще в январе 2025 года. В конце июня 2024 года группа "ДТЭК ВДЭ" получила технические условия для подключения Полтавской ветровой электростанции к энергосистеме, что является важным этапом проектирования подстанции для сбора мощности будущей станции.

Также ДТЭК получила грант от Норвежского агентства по развитию и сотрудничеству (Norad) в размере 5,5 млн норвежских крон (487 000 евро) на реализацию проекта Полтавской ВЭС, которая станет крупнейшим объектом ветровой генерации в Украине и Европе.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Во время войны ДТЭК ввел в эксплуатацию 114 МВт новых ветровых мощностей на Тилигульской ВЭС на юге Украины и строит еще 384 МВт, доведя общий объем инвестиций в этот проект до €650 млн.

Компания также запустила систему хранения энергии мощностью 200 МВт – крупнейшую в Украине – и реализует ряд других проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Автор:
Светлана Манько