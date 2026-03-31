Крупнейшая в Украине: ДТЭК привлек грант почти в €490 млн от Норвегии для строительства Полтавской ВЭС

Группа ДТЭК получила грант от Норвежского агентства по развитию и сотрудничеству (Norad) в размере 5,5 млн норвежских крон (487 000 евро). Средства будут направлены на реализацию проекта Полтавской ВЭС мощностью 650 МВт. Станция станет самым большим объектом ветровой генерации в Украине и поможет децентрализовать энергосистему страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Средства предназначены для проведения геологических инженерных исследований и создания части проектной документации. Это необходимо для перехода к непосредственному этапу строительства на Полтавщине — в центральном регионе Украины, ныне энергодефицитном.

Ввод станции в эксплуатацию ожидается в 2028 году. Необходимость международной поддержки обусловлена тем, что более 40% энергетической инфраструктуры Украины повреждены, а затраты на восстановление отрасли оцениваются в 91 млрд. долларов.

"Полтавская ВЭС - это стратегическая инвестиция в будущее Украины. Этот проект способствует восстановлению более децентрализованной и устойчивой энергетической системы", - отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Это финансирование является частью пакета помощи от Норвегии общим объемом 8 миллионов евро. Средства распределяются между компаниями, инвестирующими в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Поддержка предоставляется в рамках Программы поддержки Нансена (The Nansen Support Programme), минимизирующей риски для частных инвесторов во время военного положения.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что развитие ВИЭ является приоритетным для стабильности украинской энергетики.

"Украина реализует амбициозные планы в сфере возобновляемых источников энергии, и для Норвегии вполне естественно способствовать этим усилиям, создавая благоприятные условия для инвестиций компаний, желающих присоединиться к этому процессу", - сообщил Эйде.

Проект строительства станции на 650 МВт отвечает энергетическим стандартам Европейского Союза и направлен на повышение устойчивости национальной сети.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, в 2025 году количество объектов зеленой и распределенной генерации, подключенных к сетям ДТЭК, превысило 5 тысяч установок. Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года. Больше подключений зафиксировано в Киевской области, где появилось более 2800 новых объектов питания.