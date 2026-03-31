Найбільша в Україні: ДТЕК залучив грант у майже €490 млн від Норвегії для будівництва Полтавської ВЕС

Група ДТЕК отримала грант від Норвезького агентства з питань розвитку та співробітництва (Norad) у розмірі 5,5 млн норвезьких крон (487 000 євро). Кошти спрямують на реалізацію проєкту Полтавської ВЕС потужністю 650 МВт. Станція стане найбільшим об'єктом вітрової генерації в Україні та допоможе децентралізувати енергосистему країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Кошти призначені для проведення геологічно-інженерних досліджень та створення частини проєктної документації. Це необхідно для переходу до безпосереднього етапу будівництва на Полтавщині — у центральному регіоні України, який наразі є енергодефіцитним.

Введення станції в експлуатацію очікується у 2028 році. Необхідність міжнародної підтримки зумовлена тим, що понад 40% енергетичної інфраструктури України пошкоджено, а витрати на відновлення галузі оцінюються у 91 млрд доларів.

"Полтавська ВЕС — це стратегічна інвестиція в майбутнє України. Цей проєкт сприяє відновленню більш децентралізованої та стійкої енергетичної системи", — зазначив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Це фінансування є складовою пакета допомоги від Норвегії загальним обсягом 8 мільйонів євро. Кошти розподіляються між компаніями, що інвестують у відновлювані джерела енергії (ВДЕ). Підтримка надається в межах Програми підтримки Нансена (The Nansen Support Programme), яка мінімізує ризики для приватних інвесторів під час воєнного стану.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підкреслив, що розвиток ВДЕ є пріоритетним для стабільності української енергетики.

"Україна реалізує амбітні плани у сфері відновлюваних джерел енергії, і для Норвегії цілком природно сприяти цим зусиллям, створюючи сприятливі умови для інвестицій компаній, які бажають долучитися до цього процесу", — повідомив Ейде.

Проєкт будівництва станції на 650 МВт відповідає енергетичним стандартам Європейського Союзу та спрямований на підвищення стійкості національної мережі.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, у 2025 році кількість об’єктів зеленої та розподіленої генерації, приєднаних до мереж ДТЕК, перевищила 5 тисяч установок. Це більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року. Найбільше підключень зафіксовано в Київській області, де з’явилося понад 2800 нових об’єктів живлення.