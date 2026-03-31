Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найбільша в Україні: ДТЕК залучив грант у майже €490 млн від Норвегії для будівництва Полтавської ВЕС

будівництво ВЕС, працівники
ДТЕК побудує на Полтавщині найбільшу у країні ВЕС

Група ДТЕК отримала грант від Норвезького агентства з питань розвитку та співробітництва (Norad) у розмірі 5,5 млн норвезьких крон (487 000 євро). Кошти спрямують на реалізацію проєкту Полтавської ВЕС потужністю 650 МВт. Станція стане найбільшим об'єктом вітрової генерації в Україні та допоможе децентралізувати енергосистему країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Кошти призначені для проведення геологічно-інженерних досліджень та створення частини проєктної документації. Це необхідно для переходу до безпосереднього етапу будівництва на Полтавщині — у центральному регіоні України, який наразі є енергодефіцитним.

Введення станції в експлуатацію очікується у 2028 році. Необхідність міжнародної підтримки зумовлена тим, що понад 40% енергетичної інфраструктури України пошкоджено, а витрати на відновлення галузі оцінюються у 91 млрд доларів.

"Полтавська ВЕС — це стратегічна інвестиція в майбутнє України. Цей проєкт сприяє відновленню більш децентралізованої та стійкої енергетичної системи", — зазначив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Це фінансування є складовою пакета допомоги від Норвегії загальним обсягом 8 мільйонів євро. Кошти розподіляються між компаніями, що інвестують у відновлювані джерела енергії (ВДЕ). Підтримка надається в межах Програми підтримки Нансена (The Nansen Support Programme), яка мінімізує ризики для приватних інвесторів під час воєнного стану.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підкреслив, що розвиток ВДЕ є пріоритетним для стабільності української енергетики.

"Україна реалізує амбітні плани у сфері відновлюваних джерел енергії, і для Норвегії цілком природно сприяти цим зусиллям, створюючи сприятливі умови для інвестицій компаній, які бажають долучитися до цього процесу", — повідомив Ейде.

Проєкт будівництва станції на 650 МВт відповідає енергетичним стандартам Європейського Союзу та спрямований на підвищення стійкості національної мережі.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року. 

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу. 

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, у 2025 році кількість об’єктів зеленої та розподіленої генерації, приєднаних до мереж ДТЕК, перевищила 5 тисяч установок. Це більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року. Найбільше підключень зафіксовано в Київській області, де з’явилося понад 2800 нових об’єктів живлення.

Автор:
Тетяна Ковальчук