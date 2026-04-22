Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Готівковий курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,85

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ДТЕК Ахметова побудує найбільшу в Європі вітрову електростанцію на Полтавщині 1,2 млрд євро

вітрова електростанція
ДТЕК побудує на Полтавщині вітрову електростанцію потужністю 650 МВт / ДТЕК

Група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова планує будівництво на Полтавщині найбільшої в Європі вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 650 МВт загальною вартістю 1,2 мільярда євро.

Деталі нової ВЕС

Станція буде складатися з близько 100 вітрових турбін. Вона зміцнить енергетичну безпеку країни, заміщуючи генеруючі потужності, пошкоджені або знищені внаслідок російських атак.

"Ці нові децентралізовані проєкти посилять енергетичну стійкість України, одночасно роблячи внесок у європейську енергетичну безпеку та перехід до чистої енергії, підтримуючи глибшу інтеграцію з енергетичними ринками ЄС і відповідаючи пріоритетам інвесторів", - наголошують в компанії.

Потужність Полтавської ВЕС складає 650 МВт, що значно перевищує потужність Тилігульської ВЕС у 500 МВт.

ДТЕК уклав угоду з виробником вітротурбін Vestas щодо її добудови ще у січні 2025 року. Наприкінці червня 2024 року група "ДТЕК ВДЕ" отримала технічні умови для підключення Полтавської вітрової електростанції до енергосистеми, що є важливим етапом у проєктуванні підстанції для збору потужності майбутньої станції. 

Також ДТЕК отримала грант від Норвезького агентства з питань розвитку та співробітництва (Norad) у розмірі 5,5 млн норвезьких крон (487 000 євро) на реалізацію проєкту Полтавської ВЕС, яка стане найбільшим об'єктом вітрової генерації в Україні та Європі.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року. 

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу. 

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Під час війни ДТЕК ввів в експлуатацію 114 МВт нових вітрових потужностей на Тилігульській ВЕС на півдні України та наразі будує ще 384 МВт, довівши загальний обсяг інвестицій у цей проєкт до €650 млн.

Компанія також запустила систему зберігання енергії потужністю 200 МВт – найбільшу в Україні – і реалізує низку інших проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

Автор:
Світлана Манько