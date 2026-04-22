ДТЕК Ахметова побудує найбільшу в Європі вітрову електростанцію на Полтавщині 1,2 млрд євро

Група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова планує будівництво на Полтавщині найбільшої в Європі вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 650 МВт загальною вартістю 1,2 мільярда євро.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні компанії.

Деталі нової ВЕС

Станція буде складатися з близько 100 вітрових турбін. Вона зміцнить енергетичну безпеку країни, заміщуючи генеруючі потужності, пошкоджені або знищені внаслідок російських атак.

"Ці нові децентралізовані проєкти посилять енергетичну стійкість України, одночасно роблячи внесок у європейську енергетичну безпеку та перехід до чистої енергії, підтримуючи глибшу інтеграцію з енергетичними ринками ЄС і відповідаючи пріоритетам інвесторів", - наголошують в компанії.

Потужність Полтавської ВЕС складає 650 МВт, що значно перевищує потужність Тилігульської ВЕС у 500 МВт.

ДТЕК уклав угоду з виробником вітротурбін Vestas щодо її добудови ще у січні 2025 року. Наприкінці червня 2024 року група "ДТЕК ВДЕ" отримала технічні умови для підключення Полтавської вітрової електростанції до енергосистеми, що є важливим етапом у проєктуванні підстанції для збору потужності майбутньої станції.

Також ДТЕК отримала грант від Норвезького агентства з питань розвитку та співробітництва (Norad) у розмірі 5,5 млн норвезьких крон (487 000 євро) на реалізацію проєкту Полтавської ВЕС, яка стане найбільшим об'єктом вітрової генерації в Україні та Європі.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Під час війни ДТЕК ввів в експлуатацію 114 МВт нових вітрових потужностей на Тилігульській ВЕС на півдні України та наразі будує ще 384 МВт, довівши загальний обсяг інвестицій у цей проєкт до €650 млн.

Компанія також запустила систему зберігання енергії потужністю 200 МВт – найбільшу в Україні – і реалізує низку інших проєктів у сфері відновлюваної енергетики.