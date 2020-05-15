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Суд поместил экс-главу "Укрбуда" Микитася под домашний арест

Микитась должен находиться под круглосуточным арестом дома до 14 июля 2020 года

Максим Микитась в суде. Фото: slovoidilo.ua Максим Микитась в суде. Фото: slovoidilo.ua
Максим Микитась в суде. Фото: slovoidilo.ua

Высший антикоррупционный суд посадил под круглосуточный домашний арест, обязал сдать загранпаспорт и носить электронный браслет скандально известного застройщика Максима Микитася, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.

Об этом заявила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, сообщает "Украинская правда".

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"Высший антикоррупционный суд отправил подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася под круглосуточный домашний арест", — уведомил прокурор.

Известно, что прокурор САП просил для Микитася содержание под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн. Однако судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство прокурора частично. Так, Микитась должен находиться под круглосуточным арестом дома до 14 июля 2020 года.

На экс-нардепа также вновь возложили ряд обязанностей — прибывать в суд и к следователю по первому вызову, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля.

Также отмечается, что во время заседания под зданием суда активисты скандировали "Микитася на нары!"

Известно, что Микитась покинул суд через черный ход. Уходя, он заявил журналистам, что залог в размере 100 млн грн, который требует прокуратура, вносить не собирается.

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Напомним, задержанному при попытке вылететь в Лондон в январе 2020 года нардепу прошлого созыва и экс-главе корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю 12 мая суд разрешил вернуть загранпаспорт.

Микитась подозревается в организации коррупционной схемы с завладением недвижимостью Нацгвардии. На территории бывшей воинской части в центре Киева фирма-застройщик должна была возвести жилой комплекс в обмен на 50 квартир для военных. Однако позже стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым НГУ отказалась от этих квартир в обмен на 65 квартир на окраине. Досудебное расследование установило, что их стоимость на более чем 80 млн грн меньше, на эту сумму Нацгвардии был нанесен ущерб.

Микитась был задержан 20 января при попытке вылететь в Лондон. Также экс-нардепа обвиняют в даче взятки в размере $125 тысяч главе Нацгвардии Юрию Аллерову.

В октябре 2019 года Микитася взяли под стражу с залогом 80 млн грн, которые он уплатил, 30 млн из которых позднее были взысканы в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом.

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