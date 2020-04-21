ВАКС не стал арестовывать Микитася, несмотря на невнесение залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжалует в Апелляционную палату решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которым отказано в применении к подозреваемому по делу завладения квартирами Нацгвардии, а именно бывшему народному депутату Максиму Микитасю, меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает пресс-служба САП.

Указано, что 3 апреля решением следственного судьи ВАКС было частично удовлетворено ходатайство прокурора САП и в связи с нарушением процессуальных обязанностей по залогодателю — из экс-нардепа в доход государства взыскано 80 млн грн.

В то же время следственный судья постановил применить к подозреваемому новую меру пресечения — в виде залога в размере 100 млн грн с возложением соответствующих обязательств.

"По решению суда подозреваемый в течение 5 дней должен внести всю сумму залога. Однако решение суда бывший народный избранник так и не выполнил", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, прокурор САП обратился в суд с требованием применить к подозреваемому более строгую меру пресечения.

Как отмечается, на заседании 20 апреля следственный судья ВАКС отказала прокурору САП в удовлетворении ходатайства.

"Категорически не соглашаясь с таким решением суда, прокурор обжалует его в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. В ближайшее время апелляционная жалоба будет направлена в апелляционную инстанцию", — доложили в прокуратуре.

Там также пообещали сообщить дополнительно о дате рассмотрения апелляционной жалобы.

В декабре 2019 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Государственного бюро расследований арестовал корпоративные права и земельные участки компании-застройщика "Укрбуд" бывшего народного депутата Максима Микитася.

В январе 2020 года правоохранители надели электронный браслет на бывшего владельца скандальной строительной компании "Укрбуд", экс-нардепа Максима Микитася.

Ранее пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину.

Отметим, что Микитась ранее получил от прокуроров Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированный антикоррупционной прокуратуры официальное разрешение вылететь в Великобританию.

Как известно, Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн. За него внесли залог, и экс-нардепа отпустили.