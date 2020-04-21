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ВАКС не стал арестовывать Микитася, несмотря на невнесение залога

САП обжалует отказ суда избрать меру пресечения бывшему нардепу, подозреваемому по делу завладения имуществом Нацгвардии

ВАКС не стал арестовывать Микитася, несмотря на невнесение залога ВАКС не стал арестовывать Микитася, несмотря на невнесение залога
Максим Микитась. Фото: InfoResist

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжалует в Апелляционную палату решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которым отказано в применении к подозреваемому по делу завладения квартирами Нацгвардии, а именно бывшему народному депутату Максиму Микитасю, меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает пресс-служба САП.

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Указано, что 3 апреля решением следственного судьи ВАКС было частично удовлетворено ходатайство прокурора САП и в связи с нарушением процессуальных обязанностей по залогодателю — из экс-нардепа в доход государства взыскано 80 млн грн.

В то же время следственный судья постановил применить к подозреваемому новую меру пресечения — в виде залога в размере 100 млн грн с возложением соответствующих обязательств.

"По решению суда подозреваемый в течение 5 дней должен внести всю сумму залога. Однако решение суда бывший народный избранник так и не выполнил", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, прокурор САП обратился в суд с требованием применить к подозреваемому более строгую меру пресечения.

Как отмечается, на заседании 20 апреля следственный судья ВАКС отказала прокурору САП в удовлетворении ходатайства.

"Категорически не соглашаясь с таким решением суда, прокурор обжалует его в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. В ближайшее время апелляционная жалоба будет направлена в апелляционную инстанцию", — доложили в прокуратуре.

Там также пообещали сообщить дополнительно о дате рассмотрения апелляционной жалобы.

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В декабре 2019 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Государственного бюро расследований арестовал корпоративные права и земельные участки компании-застройщика "Укрбуд" бывшего народного депутата Максима Микитася.

В январе 2020 года правоохранители надели электронный браслет на бывшего владельца скандальной строительной компании "Укрбуд", экс-нардепа Максима Микитася.

Ранее пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину.

Отметим, что Микитась ранее получил от прокуроров Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированный антикоррупционной прокуратуры официальное разрешение вылететь в Великобританию.

Как известно, Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн. За него внесли залог, и экс-нардепа отпустили.

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